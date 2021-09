I kommunestyret i Horten sitter det tre sentrale politikere, som ikke får lov til å stemme ved valget.

– Jeg er ganske misunnelig på dem som får lov til å bruke stemmene sine ved dette valget, som vi har stor tro på og bruker mye tid på . Så jeg skulle ønske at jeg hadde fått lov i år, sier varaordfører Christina Maria Bratli (Ap).

Hun er en av tre ledende kommunepolitikere i vestfoldbyen som ikke får lov til å stemme ved stortingsvalget. De to andre er Jennifer McConachie fra Miljøpartiet de Grønne og Niklas Cederby fra Høyre. Årsaken er at de ikke er norske statsborgere. Varaordføreren og høyrepolitikeren er begge svenske, mens MDG-politikeren er britisk statsborger.

– Det er ikke rart at vi ikke har stemmerett siden vi ikke er norske statsborgere, men det er veldig kjipt, syns Christina.

Nordmenn er privilegerte

Til tross for at hun ikke har stemmerett i Norge, bruker svensken så mange timer på norsk politikk, at hun ikke tør å telle etter hvor mange timer det er snakk om.

Men hun understreker at man kan involvere seg i politikk på mange ulike nivåer, og man trenger ikke bruke så mye tid på det som politikerne i kommunestyret.

– Så engasjer dere og bruk stemmen, oppfordrer hun.

– Dere tre utgjør bare én stemme hver. Er det så viktig at dere ikke får stemme?

– Alle stemmer teller og alle stemmer er viktige, konstaterer Christina.

– Hva tenker dere om dem som ikke bruker stemmeretten sin?

– Vi er privilegerte som bor i et demokratisk land. Kom dere opp av sofaen og bruk stemmeretten deres. Det er ikke bare en rettighet, men også en plikt, sier Christina.

Velg partiet du er minst uenig med

Jennifer McConachie forteller at hun er i ferd med å søke dobbelt statsborgerskap.

MDG-politiker Jennifer McConachie i Horten har britisk statsborgerskap. Hun har søkt om dobbelt statsborgerskap slik at hun kan stemme ved neste valg. Foto: Privat

– Jeg har sittet i kommunestyret i seks år og bodd i Norge i 17 år, så det er på tide.

Hun regner med å ha stemmerett ved neste valg, men sier at det gjør veldig vondt å ikke kunne stemme på MDG i år.

– Vi må ikke ta demokratiet for gitt. Ikke alle land har likestilling, ytringsfrihet og rettigheter. Alle i Norge har lik verdi og kan påvirke hvordan utviklingen skal skje. Det er viktig for demokratiet at alle deltar, mener Jennifer.

Hennes oppfordring til alle som ikke vet hvem de skal stemme på, er å stemme på den politikken de vil ha mer av.

– Man trenger ikke være enig i alt. Se etter grunnprinsippene og stem for det som du mener er riktig.