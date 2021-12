Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Blant pasientene som er lagt inn på intensivavdelingene på Østlandet, er 56 prosent uvaksinerte, viste tall fra Helse Sør-Øst tirsdag.

– Vi ser at uvaksinerte pasienter har høyere grad av smitte, og de er også sykere. Men det som er spesielt viktig, er kanskje de sårbare i samfunnet, sier Urdahl, som er klinikksjef ved Medisinsk klinikk på Sykehuset Telemark.

Urdahl mener syke må beskyttes. Han sier at det er svært viktig at alle som er rundt disse sårbare menneskene, er fullvaksinerte.

– Jeg tror jeg ville vært veldig skeptisk til å slippe inn uvaksinerte i et familieselskap, som for eksempel i julen, hvis jeg var en utsatt pasient som ikke var sikker på at jeg var godt nok beskyttet.

– Kan dette rådet være med å så splid mellom folk?

– Nei, det håper jeg ikke. Jeg tror alle sammen vil ha en god og fredelig og trygg jul, og kunne være så tett på sammen med sine nærmeste som de har ønsket i lang tid nå.

Også de vaksinerte

Men legen håper også at vaksinerte med nedsatt immunforsvar, blir respektert litt ekstra.

– De som har nedsatt immunforsvar fordi de behandles for spesielle sykdommer som mange krefttyper, multippel sklerose, revmatiske sykdommer og annet, får ikke så mange antistoffer når de er fullvaksinerte som det vi andre får, forklarer han.

Torsdag er fem av 12 innlagte koronapasienter på Sykehuset Telemark uvaksinerte. Fire pasienter er vaksinerte, men alvorlig sykdom gjør at de ikke har antistoffer som klarer å stå imot sykdommen.

– Så i praksis er de også uvaksinerte, forteller Urdahl.

Hensyn til familie

Urdahl håper og tror at folk som er uvaksinerte, vil være åpne om det, for at andre skal føle seg trygge. Spesielt innad i familier.

– Men hva med de familiemedlemmene som ikke kan ta vaksinen av helsemessige årsaker. De må betale en høy sosial pris?

– Det kan være, men de kan også ta kraftfulle hensyn som å dekke seg ordentlig til, sørge for å holde to meters avstand, og utføre håndhygiene og alt det som vi har beskrevet som gode tiltak.

Klinikksjefen sier at det også er viktig å beskytte barn, som heller ikke er vaksinerte, selv om det betyr at det er mange som ikke kan treffes i jula.

– Det være at det er en pris som er verdt å betale slik situasjonen er nå.

Generelt mener han at redselen noen kanskje har for vaksinen, ikke er reell og at det er veldig få bivirkninger i Norge og ellers i verden.

– Jeg håper og tror at all helsepersonell som jobber og sliter i pandemien nå, mener akkurat det samme som meg. Slik har jeg oppfattet debatten de siste dagene.

Preben Aavitsland er professor, og overlege på Folkehelseinstituttet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

FHI: Be uvaksinerte teste seg

Folkehelseinstituttet (FHI) mener personer som vet at de kan bli alvorlig syke av koronaviruset, må tenke over hvor stor muligheten er for at de kan bli smittet.

– De som er særlig utsatt for alvorlig forløp hvis de blir smittet, må selv avgjøre hvor mye risiko de vil akseptere. Skal de ha besøk i jula, er det større fare for å bli smittet av uvaksinerte enn av vaksinerte, sier professor og overlege Preben Aavitsland ved FHI.

Han mener disse sårbare gruppene må velge om de kan godta en slik risiko. Aavitsland kommer også med et forslag til en mulig løsning.

– De kan jo eventuelt be den uvaksinerte teste seg før besøket.

Bør være forsiktige

Personer i risikogruppen bør være spesielt varsomme hvis de er sammen med uvaksinerte.

Det skriver statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet i en kommentar til NRK.

Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

– Vi har kommet med en tydelig anbefaling om at uvaksinerte voksne bør skjerme seg. De har stor risiko både for å bli smittet og for å bringe smitte videre, sier Bjørkholt.

Han forteller at de som blir innlagt på sykehus på grunn av covid-19 er i hovedsak uvaksinerte mellom 40 og 60 år, i tillegg til eldre fullvaksinerte som ennå ikke har fått oppfriskningsdose, eller som har en tilleggsdiagnose.

Han tror ingen er tjent med en polarisert debatt om uvaksinerte, og er glad for at det er stor oppslutning om vaksinering i Norge. Myndighetene mener det er viktig at det er frivillig å vaksinere seg.

– Vi tror det beste er å snakke åpent om både fordeler og ulemper med vaksinen, slik at alle kan gjøre sine egne valg basert på dette. Det er gledelig at stadig flere uvaksinerte takker ja til den første vaksinedosen.

I de to siste ukene fikk rundt 14.500 personer sin første dose.

– Vi oppfordrer alle som tilbys vaksinen å ta den, enten det er dose 1, dose 2 eller dose 3. Vi har solide beviser for at fordelene ved å ta vaksinen er langt høyere enn ulempene, avslutter Bjørkholt.