Foreldre begår sivil ulydighet – holder barna hjemme fra skolen

– Det har vært veldig kaotisk. Og mye usikkerhet rundt skolegangen til eldstemann.

Mor Kristina Maria Hem Bollingmo oppsummerer desember med en halvsliten stemme fra sofakroken i Sandefjord.

Hun og venninnen Berit Bergene Finstad har holdt de eldste barna hjemme fra Haukerød skole i flere uker allerede.

Smittetrykket på skolen og i Sandefjord har vært svært høyt, men de minste barna på 1.- til 4. trinn, skal møte opp på skolen som vanlig.

Det er ikke godt nok mener mødrene, som i morgen vil trosse kommunen, og også ta de yngste barna i familien ut av skolen, for å unngå en julefeiring preget av koronasmitte.

– Jeg mener vi mangler en debatt om hvordan det er for barna å stå i dette her. Og jeg synes kommunen skal tenke mer på konsekvensen dette kan ha for alle som står i det, sier Hem Bollingmo.

HJEMME: Kristina Marie Hem Bollingmo mener der er riktig at alle ungene blir hjemme nå. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Hun mener at alle foreldre som har muligheten til hjemmeskole, må bidra til samfunnet ved å være hjemme med ungene.

– Det gjør det vanskeligere for oss, men vi som ikke har viktige jobber i samfunnet, skal kunne ta de ut og bidra på den måten. Det kan ikke være enkelt for barnet å gå på skolen når 20 stykker er i karantene eller er blitt smittet, sier moren.

Hun roser lærerne på skolen til barna, og mener tilretteleggingen de har gjort, gjør det fullt mulig å gjennomføre undervisning for de minste, hjemmefra.

– Dette avlaster både lærere og skolen en del, mener Hem Bollingmo.

STÅR FOR VALGET: Begge foreldrene mener det beste i dagens koronasituasjon er å holde barna hjemme fra skolen. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Skoleplikt

I ettermiddag bestemte Sandefjord kommune at 5. til 7. trinn ved skolen skal ha digital hjemmeundervisning ut uken. Kommunen minner foreldrene om at det er skoleplikt for de yngste.

– Det klare nasjonale signalet er at vi skal drive på gult nivå. Det er skoleplikt, men samtidig er det ikke sånn at jeg skal rekke pekefingeren mot foreldre som holder barna hjemme. Jeg tenker det er mange ulike forklaringer på det, sier kommunalsjef Kristine Flåtten.

Kunnskapsminister Tonje Brenna sier i kveld til VG at hun forstår foreldres bekymring for smitte, men kommer likevel med en oppfordring om å sende barna på skolen.

– Min oppfordring er alltid å sende barn og unge på skole og i barnehage, det er veldig bra for ungene. Så forstår jeg likevel bekymringen man har for smitte, og jeg kan forstå den helsemessige bekymringen man har for at barna skal bli syke, men da er det viktig å minne om at jo yngre de er, jo mindre syke blir de, sier hun til avisen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna. Foto: Tore Linvollen / NRK

Halve klasser hjemme

Regjeringen ønsker å skjerme de yngste barna og skolene og barnehagene er derfor på gult nivå.

Onsdag bestemte byrådet i Oslo at det blir digital undervisning for alle elevene fra og med 17. desember.

Rektor ved Kastellet skole sier mange foreldre har holdt barna hjemme fordi smittetrykket har vært stort.

– Vi vet at i enkelte klasser har det tidvis bare vært halve klasser. Ikke alle dager, men det har vært mye fravær, sier rektor Kjersti Svendsen, som er lettet over at byrådet i Oslo snudde.

I Bergen har byrådet onsdag ettermiddag bestemt å innfører hjemmeskole for 5. -10. trinn på alle kommunale skoler fra og med torsdag.

– Det er en kritisk situasjon og mange av skolene er knyttet til smittesituasjonen i kommunen. Bemanningskapasiteten er utfordret og det utfordrer igjen smittevernfaglig drift på gult nivå. Vi har fått anbefalt at dette er et riktig tiltak, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap).