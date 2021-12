De sykeste koronapasientene er ikke vaksinert

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Blant pasientene som er lagt inn på intensivavdelingene på Østlandet, er 56 prosent uvaksinerte.

8 prosent av befolkningen er ikke vaksinert mot covid-19. Likevel utgjør denne gruppen over halvparten av de sykeste koronapasientene.

Det viser oppdaterte tall fra sykehusene i Helse Sør-Øst.

Overlege Andreas Barratt-Due på Rikshospitalet sier det er helt avgjørende å vaksinere seg.

– Vaksine er like mye en kollektiv handling på vegne av hele samfunnet. Det øker vår immunitet og fører til færre syke pasienter, sier overlegen.

BEKYMRET: Overlege Andreas Barratt-Due på Rikshospitalet. Foto: Helle Westrum / NRK

Fulle sykehus

Ansatte på sykehusene er under sterkt press etter nok en bølge med koronapasienter.

– Vaksiner besparer helsesystemet og gjør at vi klarer å gjøre jobben vår. Vi vil stå i denne pandemien vesentlig bedre hvis vi øker andelen vaksinerte pasienter.

I en ny risikovurdering advarer FHI om eksplosiv økning i smitten de neste ukene.

Barratt-Due sier smittesituasjonen er skremmende.

– Det er fullt, og eneste måte vi kan håndtere det på, er å ta ned planlagt aktivitet. Det går utover de som skulle opereres og polikliniske konsultasjonene på sykehuset.

Det er nå 363 koronasmittede pasienter på sykehus i Norge. Det er det høyeste tallet så langt i pandemien. 116 av disse er lagt inn på intensivavdelinger.

Helsedirektoratet skriver at pasientene med alvorlig sykdom er nå stort sett uvaksinerte mellom 40 og 60 år og eldre mennesker som er fullvaksinerte med to doser tidlig i 2021.

Liten gruppe

Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Jan Frich, opplyser via en pressemelding at det er avgjørende at flere takker ja til tilbudet om vaksine.

– Den relativt lille gruppen uvaksinerte kan spille en avgjørende rolle for hvor raskt vi kommer oss ut av denne alvorlige situasjonen, sier Frich.

Han sier at vaksinerte også kan rammes av alvorlig sykdom, men at de som regel har underliggende sykdommer. ​

Ifølge Helse Sør-Øst har 20 prosent av de innlagte koronapasientene svekket immunforsvar. Blant de sykeste er det 21 prosent som har tatt to doser vaksine. 2,6 prosent har mottatt tre doser.

– Det er nesten ingen som er friske og fullvaksinerte som utvikler alvorlig sykdom. Vi oppfordrer så mange som mulig til å vaksinere seg så fort som mulig og til å takke ja til oppfriskningsdose, sier Frich.

Alvorlig syke

Klinikksjef Per Urdahl på sykehuset i Telemark, sier at 6 av 15 pasienter var uvaksinerte forrige uke.

– Pasientene som er uvaksinerte har nok ikke skilt seg ut fra de som har to vaksinedoser. De fleste som blir innlagt og blir alvorlig syke av korona, er gamle og har andre alvorlige sykdommer samtidig, sier Urdahl.

