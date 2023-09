Det var mange politiske diskusjoner rundt middagsbordet i oppveksten til Kathrine Haatvedt.

Hun er nærmest oppdratt til politikk.

Kathrine Haatvedt engasjerte seg tidlig i faren, Erik Haatvedts arbeid. Foto: Privat

– Det har vært et hjem med mye politisk prat og diskusjoner. Jeg har vokst opp i et engasjement, sier 38-åringen.

Kathrines far og farfar var begge ordførere for Arbeiderpartiet i Tinn. Einar Haatvedt fra 1974 til 1987. Erik Haatvedt hadde rollen fra 2003 til 2010.

– Kunne man mene noe annet?

– Ja, det har alltid vært et hjem med stor takhøyde. Meningsbrytning har vært viktig, forteller hun.

– Godt ettermæle

Allerede som 22-åring ble Kathrine Haatvedt valgt inn i kommunestyret. Da satt hun en periode med faren som ordfører.

I et direkte ordførervalg i kommunen i 2007 gjorde Erik Haatvedt nærmest rent bord med nesten 70 prosent av stemmene.

Kathrines far, Erik Haatvedt var ordfører for Arbeiderpartiet i Tinn fra 2003 fram til han døde i 2010. Foto: Anne Lognvik / NRK

Den populære Arbeiderparti-ordføreren i Tinn døde brått som 64-åring.

Arven etter generasjonene før henne er ikke noe hun tar lett på.

– Man kjenner litt på at man har noen sko å fylle. Både min far og farfar har hatt et godt ettermæle som ordførere begge to.

Haatvedt føler på at folk har høye forventninger til henne. Hun håper de forventer trygg styring, at hun tør å satse og er visjonær i kombinasjon med ryddig politikk.

– Det er jo også noe jeg kan dra tilbake til mine to forfedre. Som var kjent for både det trygge, men også visjonære.

Vil gjøre det beste for Tinn

I motsetning til mange andre kommuner, gikk Arbeiderpartiet i Tinn kraftig fram i årets valg.

Med 32,6 prosent oppslutning endte de opp som Tinns største parti. Med det kunne partiet vise til en vekst på 9,3 prosent fra forrige valg.

De måtte likevel samarbeide for å få makt. Nå er det klart at Arbeiderpartiet har inngått et samarbeid med Høyre og blitt enige om en plattform de vil jobbe etter de neste fire årene.

– Det er med stor ærefrykt man går inn i det. Jeg er veldig fornøyd. Vi hadde et mål om å bli største parti igjen. Det greide vi nå. Å få ordfører er stort og viktig for oss, sier hun til NRK lørdag.

Kathrine Haatvedt er stolt av faren Erik Haatvedt og hans politiske karriere. Det var stort sett alltid politiske diskusjoner rundt middagsbordet. Foto: Privat

Dermed blir det Kathrine Haatvedt som svinger ordførerklubba i fjellkommunen hun er så glad i.

– Jeg har alltid hatt så sterke følelser for hjemstedet mitt. Min motivasjon for å være i politikken har vært å gjøre det beste for Tinn, sier hun.

Mange i kommunen har ventet på at 38-åringen skulle ta kampen om ordførervervet.

Hun har derimot ikke hatt dårlig tid.

Erfaring fra fylkespolitikk og Arbeiderpartiets landsstyre gjør at hun føler seg tryggere, dersom hun flytter inn i ordførerkontoret, forteller 38-åringen.

Sammenlignes med far og farfar

Jan Olaf Opsahl husker Kathrines farfar fra hans tid som ordfører.

Røyklukta lå tett i salen, da halvparten satt og dampet på sigaretter, beskriver den erfarne politikeren.

Jan Olaf Opsahl er kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Tinn. Han har sittet i kommunestyret med tre generasjoner Haatvedt. Foto: Privat

– Einar var en myndig person. Du hørte på ham. Både Einar og Erik var godt likt som ordførere. Jeg tror ikke Kathrine kommer noe lavere på målingene der.

Opsahl har bare gode ord om 38-åringen.

– Jeg tror ikke hun har problemer med å fylle farens sko. Det står respekt av Kathrine. Hun er kunnskapsrik og tar vare på de rundt seg, avslutter han.