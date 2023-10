Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Tidligere olympisk mester Olaf Tufte og 27 tidligere landslagsroere har satt en uoffisiell verdensrekord i å ro et vikingskip.

De brukte en stor og tung kopi av Osebergskipet, og rodde fortest mulig i sjøen utenfor brygga i Tønsberg.

De klarte å slå den gamle rekorden på 5,1 knop, til tross for dårlige forhold med regn, vind og lite medvind.

Tufte beskriver det som en annerledes opplevelse å ro et vikingskip sammenlignet med en konkurransebåt, spesielt med tanke på bruken av beina og årene.

Initiativet til fartsforsøket kom fra tidligere roer Halvor Sannes Lande, som ble nysgjerrig på hvor fort det går an å ro et vikingskip. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Lange tak, gutta, roper tidligere olympisk mester Olaf Tufte i roing.

Lette konkurransebåter er byttet ut med en stort og tung kopi av Osebergskipet.

Tufte tar lange raske tak med årene mens han sitter først båten på sin rekke på en skinnfell.

Han og 27 tidligere landslagsroere har på seg tunikaer, slik vikingene hadde. Men roerne skal ikke ut på tur, de skal ro fortest mulig sjøen utenfor brygga i Tønsberg.

Olaf Tufte og de andre roerne gir alt de har for å sette rekord. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Må gjøre flere forsøk

– Da passerer vi tre knop, sier høvedsmann Tor Odvin på Saga Oseberg.

Han styrer båten og måler farta.

Alle ror innbitt. De har forsøkt flere ganger nå å slå den gamle rekorden på 5,1 knop i dag.

Dette er siste forsøk.

Det regner, blåser og det er lite medvind å få.

– Nå må dere følge, gutta, roper Tufte bestemt, mens farta øker.

– 5,2! Den er slått, sier Odvin og er glad.

Ikke rodd så fort før

Alle roerne tar armene i været og jubler.

Dermed har de satt verdensrekord i å ro vikingskip i den størrelsen, ifølge Odvin.

Det opprinnelige vikingskipet, Osebergskipet, er fra 820.

Men denne kopien som er bygd på Osebergodden ved brygga i Tønsberg, ble sjøsatt i 2012 og har vært på mange turer.

Odvin kjenner ikke til at noen har rodd et så stort vikingskip på 21,5 meter like fort før.

Men han legger til at rekorden er uoffisiell. Hvis den skal være i Guinness rekordbok stilles det spesielle krav til hvordan forsøket gjøres, påpker Odvin.

Tidligere landslagsroere trosser vind og vær for å sette fartsrekord med vikingskip. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Ikke de beste forhold

– Det var gøy. Det er kult å kjenne kreftene som er i sving og alle mann som bidrar for å komme forover, sier Tufte.

Han innrømmer at det ikke var så lett å slå den gamle fartsrekorden Oseberg båtlag satte i 2013 eller 2014.

– Vi har ikke akkurat drømmeforhold i dag. Det er noe estetisk og elegant å se 28 mann frakter en så stor farkost over vannet, sier Tufte.

Han sier det er ganske annerledes å ro et vikingskip framfor konkurransebåten han pleier å ro.

Den største forskjellen er at man ikke få brukt beina på samme måte, sier han.

– Og årene lever sitt eget liv. Så det handler om å temme årene.

Imponert over innsatsen

Odvin er imponert over at den gamle rekorden ble slått under forholdene med regn og vind. Dessuten er det strøm i vannet.

– De gutta er så sterke at det er helt sykt, sier han.

– Hva skal dere bruke rekorden til?

– Den skal vi ikke bruke til noe som helt, annet enn å utfordre andre grupper til å slå den med oss i skipet.

Ville vite hvor fort man kan ro vikingskip

Det var tidligere roer Halvor Sannes Lande som tok initiativet til fartsforsøket etter å ha sett vikingskipet i Tønsberg i sommer.

– Da ble jeg veldig nysgjerrig på å se hvor fort det går an å ro et vikingskip, sier han.

I gode forhold tror han de kan klare å ro skipet i 6 knop.

– Kommer dere til å prøve dette mer?

– Du skal ikke se bort ifra det.