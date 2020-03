Onsdag bisettes Jahn Teigen i Tønsberg domkirke.

Det er forventet at mange vil møte opp for å følge bisettelsen.

1500 programmer er trykket opp. Det er 1000 flere enn det er sitteplasser i kirken.

Utover familien er 150 av plassene i kirken reservert nære venner og kollegaer. Øvrige sitteplasser er til andre som ønsker å delta i bisettelsen.

Da det ble klart at Teigen ikke fikk en statlig bisettelse, mobiliserte det norske folk. I løpet av kort tid ble det samlet inn 250.000 kroner.

Teigen døde 24. februar på Ystad sykehus i Sverige. Han ble 70 år gammel.

Åpen kirke

Jahn Teigens etterlatte har tidligere sagt i en pressemelding at bisettelsen først og fremst vil være et personlig farvel med en kjær pappa, venn og familiemedlem.

Likevel har de valgt å åpne dører, fordi de anerkjenner at Teigen betydde mye for mange.

ANKOMMET: Bårebilen har ankommet domkirken. Foto: Helena Rønning / NRK

Kommunelegen i Tønsberg, Sigmund Skei har fått flere reaksjoner på at ikke det har blitt besluttet å lukke bisettelsen som følge av faren for koronasmitte.

Han sier til NRK i dag at de har vurdert dette nøye, og har satt en begrensning på 500 personer inne i kirken og 500 utenfor.

Det vil være vakter som bortviser synlig forkjølte mennesker fra stedet, og som deler ut hånddesinfiseringsmiddel til alle som kommer.

Rådene som kom fra Folkehelseistituttet i går om å avlyse arrangementer med over 500 personer, mener Skei at de følger i og med at folkemengden er delt opp i to grupper på maks 500 personer.

Han understreker at det er opptil hver enkelt å ta ansvar for seg selv.

– Personer med en underliggende sykdom bør ikke komme. Folk som kommer hit skal være friske, sier Skei.

Ikke plass til alle

Inviterte gjester slippes inn fra egen kø utenfor kirken klokken 11.45. Andre slippes inn fra egen kø utenfor kirken klokken 12.00.

For dem som ikke får plass inne, er et utvendig område på vestsiden av kirken satt av til publikum som ønsker å følge bisettelsen på storskjerm.

Det vil også være mulig å følge bisettelsen på NRK.no og NRK1 fra klokken 11.30.

Seremonien skal ledes av biskop Per Arne Dahl.

Etter bisettelsen kjører bilen med Teigens kiste en runde i Tønsberg sentrum før den kjører til Vestfold krematorium.

Klokkespillet i byen spiller samtidig Adieu.

Minnetre ved statuen

Etter å ha trukket seg tilbake fra rampelyset i over 10 år, kom Jahn Teigen med en ny låt i 2019 som hadde tittelen «Ikke som alle andre».

Onsdags morgen settes det opp et minnetre ved statuen av Jahn Teigen i Tønsberg. På treet henger det røde hjerter, hvor det står nettopp dette: «Ikke som alle andre. Jahn Teigens minnetre».

På hjertene kan folk skrive en siste hilsen til den folkekjære artisten.

Treet er satt opp etter ønske fra familien. Det blir stående ute gjennom dagen, før det flyttes inn på hotellet. Der står det så lenge familien ønsker det.