Norges mest trafikkerte togstrekning, Intercity, får penger til å bygge ferdig fram til Hamar, Moss og Tønsberg.

Dette er allerede godt i gang, men har kostet mer enn forutsatt.

Skuffet pendler

Steinar Vikholt pendler feil vei. Han skal til Porsgrunn fra Horten, og der går det bare ett tog i timen.

Han håpet på dobbeltspor sørover fra Tønsberg og tog hver halvtime. Det er ikke nevnt i statsbudsjettet.

– Dette skaper usikkerhet, sier Vikholt.

Familien har solgt en bil og satset kollektiv. Nå er han skuffet.

Når Nasjonal transportplan (NTP) legges fram til våren kan det komme penger.

Strekningen fram til Sandefjord er ferdig regulert og alle er enige om hvor toget skal gå. Det mangler bare et startskudd og penger.

Kan bli flere avganger

I statsbudsjettet får den såkalte «indre Intercity-strekningen» store deler av de 32 milliardene som er togsatsingen.

Sør for Moss, nord for Hamar og sør for Tønsberg er det intet nytt som skal skje.

Noe går til nytt signalanlegg i Oslo som skal fjerne signalfeilene som forsinker trafikken.

I 2025 kan Tønsberg få avganger mot Oslo hvert kvarter.

Skrur ned forventningene

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har allerede varslet at det brukes for mye penger på samferdsel og har skrudd ned forventningene kraftig allerede for to uker siden .

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har varslet at Nasjonal transportplan må kuttes til et realistisk nivå. Foto: Tobias P. Simonsen / NRK

Hva det betyr for Intercity fram til Lillehammer, Halden og Skien er usikkert.

Regjeringen kaller dette tidenes togsatsing . Men forventningene fra dem som bor og jobber utenfor den indre sirkelen rundt Oslo er høyere enn det statsbudsjettet legger opp til.

Hareide erkjenner at det meste av økningen går med til å dekke kostnadsoverskridelser og holde framdriften på Intercity-strekningene som er påbegynt.

Bygge regioner

Regionreformen har gitt større pendling internt i Vestfold og Telemark. Fylkeshovedstaden er lagt til Skien.

Fylkesmannen holder til i Tønsberg. Kristin Saga er leder for NHO Vestfold og Telemark. Hun ønsker seg dobbeltspor fra Tønsberg til Sandefjord via flyplassen på Torp.

Kristin Saga, NHO Vestfold og Telemark, håpet på penger til utbygging av jernbanen mellom Tønsberg og Sandefjord.

– Vi bygger en region med et felles arbeidsmarked og vil gjerne ha godstransport over på bane. Da trengs det dobbeltspor og flere avganger mellom Skien til Tønsberg, sier hun.

Nord for Hamar er de også bekymret for at det blir stopp for videre utbygging nordover.

– Vi er bekymret for at det stopper på Hamar, sa ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen (Ap) i forrige uke.

– Vi vil at det skal være utbygging helt fram til Lillehammer. Dette handler om å binde hele regionen sammen, og dette er noe vi i hele regionen står sammen om.

Østfoldbanen koster for mye. Det kan bety at den ikke blir ferdig fram til Halden i 2034, som planlagt. Regjeringen om krevende kostnadssprekk.