Utbyggingen av dobbeltsporet på Vestfoldbanen skal etter planen være ferdig i august 2025.

Når dette er klart, kan det gå fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg.

Men slik blir det ikke, for togene er ikke kjøpt inn.

– De vi har kjøpt inn nå, er jo for å erstatte de gamle togene, sier administrerende direktør i Norske tog, Øystein Risan.

Det er det statlige selskapet Norske Tog som kjøper inn og leier ut jernbanemateriell i Norge.

Det var Tønsbergs Blad som omtalte saken først.

Risan forteller at de har en kontrakt som gjør det mulig å kjøpe inn tog når dobbeltsporet til Tønsberg er åpnet i 2025, men disse togene ikke er kjøpt inn per nå.

Overrasket

Hovedutvalgsleder for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Arve Høiberg, er overrasket over det som har kommet fram.

Leder for samferdselsutvalget i Vestfold og Telemark, Arve Høiberg, er overrasket over at det ikke er nok tog i 2025. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine, sier Høiberg.

Han mener det må ha ligget i planene at noen av de 150 togene som er bestilt, skal gå på Vestfoldbanen i 2025.

Tidligere statssekretær Anders Tyvand (KrF) er også overrasket over at det ikke er nok tog i 2025. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Han er ikke den eneste som er overrasket.

Anders Tyvand (KrF) husker godt at Solberg-regjeringen planla for fire tog i timen da han var statssekretær for tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Den nye regjeringen må følge opp dette, sier Tyvand. Han mener Solberg-regjeringen la til rette for å kjøpe nye tog.

Tidligst i 2026

Selv om noen hadde bestilt nye tog i morgen, hadde de ikke vært på skinnene i desember 2025.

Det bekrefter Øystein Risan i Norske tog.

– Hvis vi får beskjed om å bestille flere tog, må vi gjøre det seinest i 2024. Da kan vi få dem i 2026.

Norske tog må ha garantier i statsbudsjettet før selskapet kan bestille nye tog.

– Arv etter Solberg-regjeringen

Arbeiderpartiets Tom Kalsås i Transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget lover at partiet skal gjøre det som er mulig for å gi et godt togtilbud framover. Han kan likevel ikke love at det skjer tidsnok til dobbeltsporet er ferdig.

– Disse togene er bestilt i 2022, og de kommer i 2025. Dette er arven etter Solberg-regjeringen. Vi har sittet i regjering i 100 dager.

En misforståelse?

Prosjektdirektør Lars Tangerås i Bane Nor sier at det blir lagt til rette for å kjøre fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg i 2025.

Bane Nor har ingenting med hvor mange tog som skal gå der og hvor ofte.

Tangerås mener det er en misforståelse hvis noen tror at muligheten til fire tog er det samme som at det kommer til å gå tog så ofte.

Fullt mulig

Det er Jernbanedirektoratet som planlegger tilbudet og behovet for tog i framtida.

Selv om Norske tog mener det ikke er mulig å skaffe nok tog, har direktoratet et annet syn på dette.

Kommunikasjonsdirektør Ruth Høyland Jønsrud i Jernbanedirektoratet har sett på de alternative rutemodellene fra desember 2025. Hun mener det er fullt mulig å kjøre fire avganger i timen fra det tidspunktet.

I en e-post til NRK skriver hun at Jernbanedirektoratet mener det er tilstrekkelig med tog til å innføre det planlagte tilbudet på Vestfoldbanen.

Jønsrud legger til at det er mulig basert på en optimal bruk av eksisterende ressurser, samt kjøp av flere togsett med levering tidlig i 2026.

NRK har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet, men de kan ikke kommentere denne saken i dag.