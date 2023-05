I strålende sol var Dag Arild Bakken ute med båten sin på torsdag.

Det var stille og rolig, helt til en gutt på et padlebrett skrek til.

– Vi skjønte ingenting. Han padla for livet. Jeg er sikker på at det padlebrettet sto i plan, forteller Bakken.

Da gutten nærma seg båtene, så de også den store og hvite skikkelsen i vannet.

Først trodde de det var en delfin, men da det kom nærmere så de at det var hvithvalen Hvaldimir.

– Han fascinerte alle. Det var veldig moro, sier Bakken.

På besøk i flere timer

Det var Østlands-Posten som først omtalte saken.

I nesten tre timer kosa Hvaldimir seg i Paradisbukta, forteller Bakken.

Han svømte frem og tilbake, dukka opp med hodet og var kontaktsøkende.

– Han stakk av med et dreggtau fra en båt til en annen. Tvinna tauet inn i påhengsmotoren til en annen båt. Ordentlig håndarbeid.

Da båteieren prøvde å ta det ut, kom hvithvalen opp med hodet slik at mannen fikk kilt han på panna, ifølge Bakken.

– Han var ikke noe farlig, men det var ingen som torde å bade, for å si det sånn.

Hvithvalen Hvaldimir lekte rundt i Helgeroa torsdag. Foto: Dag Arild Bakken

Rask forflytning

Det var i april 2019 som hvithvalen Hvaldimir først ble oppdaget i Finnmark.

Lenge har han oppholdt seg i området rundt Ålesund og Molde, men i forrige uke ble han sett i Stavanger og Kristiansand.

Marinbiolog Sebastian Strand har fulgt Hvaldimir i snart to år. Han forteller at de klør seg mye i hodet over den kjappe forflytningen.

Sebastian Strand er marinbiolog i leder for Team Hvaldimir i One Whale. Foto: Pål Tegnander / NRK

På to måneder har han flyttet seg lenger enn han har gjort på de to forrige årene.

– Dessverre er vi ganske kritiske til at han er her. Vi frykter for hans overlevelsesevne. Det er lite mat og det er feil temperatur for den arten i vannet, sier Strand.

Vil ha han nordover igjen

I tillegg er han farlig nærme store byer med flere båter.

– Jeg får alltid hjertet i halsen hvis jeg ser flere båter som sirkler rundt han, for da kan det fort være at en hval gjør en uheldig manøver og treffer på en propell.

På kort sikt ønsker organisasjonen One Whale å få Hvaldimir geleida nordover igjen, til et tryggere og mer naturlig habitat for ham.

Et liv for Hvaldimir inne i de største byfjordene, kommer til å bli ganske kort, mener Strand.

Hvithvalen er rundt 13–14 år, og en belugahval kan bikke over 50 år.

– Håpet er at Hvaldimir kan være en nasjonalskatt for Norge i mange, mange år fremover. Han ser ut som en søt og snill marshmallow, og det er han også. Men det er et stort og kraftig dyr på litt over fire meter og 1300–1400 kilo.

Oppfordring til folk

Nå mistenker Strand at hvithvalen dukker opp i Sandefjord, om han ikke allerede er der.

Strand tror Hvaldimir søker til folk fordi det er det han kjenner til.

– Hvis du befinner deg innenfor en 50–100 meter og han har lyst til å komme å si hei, så gjør han som oftest det, sier Strand.

– Han er nesten tam som en stuehund.

Hvis Hvaldimir svømmer vekk eller ligger helt i ro, så kan det hende han trenger tid til å finne mat eller sove.

– Nyt gjerne et godt øyeblikk med han hvis han kommer innom. Men hvis han er unnvikende så vær så snill å gi han litt pusterom, oppfordrer marinbiologen.