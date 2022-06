Høyesterett skjerper terrordommen mot skiensmann

En mann fra Skien er i Høyesterett dømt til 13 år og 10 måneders fengsel for terrordeltakelse og forsøk på terror.

Dermed skjerpet Høyesterett straffen mannen fikk i lagmannsretten med nesten to år.

Mannen, som er i 20-årene, ble i Borgarting lagmannsrett dømt til 12 års fengsel.

Årsaken er at Høyesterett mener han kan dømmes for konkret medvirkning til forsøk på terror – ikke bare psykisk medvirkning, slik lagmannsretten kom til.

Oppfordret til terror

Skiensmannen ble i Borgarting lagmannsrett domfelt for oppfordring til terrorhandling i Danmark, deltakelse i terrororganisasjonen IS samt forsøk på medvirkning til en terrorhandling i England.

Deltakelsen hans i IS bestod i å fremme organisasjonens budskap. Det gjorde han blant annet ved å oppfordre til terrorhandlinger på sosiale medier.

Ifølge dommen var han aktiv på internett og støttet behovet for voldelig «hellig krig» der terrorangrep er et sentralt virkemiddel.

Skiensmannen delte oppskrifter på hvordan Molotow Cocktails og brannbomber skulle lages og brukes. I tillegg medvirket han til at det ble produsert en film som skulle spres på sosiale medier for å få "brødre" til å komme til Danmark for å utføre voldelig Jihad.

Spesiel sak

Saken er spesiell fordi det ikke tidligere er domfelt noen i Norge etter terrorbestemmelsene i straffeloven, for handlinger som utelukkende er foretatt via internett,

26-åringen har hele tiden nektet straffskyld på alle punktene om terror.

I lagmannsretten fortalte mannen at han nå tar avstand fra IS.