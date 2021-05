Rettssaken mot den terrortiltalte 25-åringen fra Skien startet i Oslo tingrett tirsdag morgen.

Mannen er tiltalt for å ha forsøkt å medvirke til flere terrorhandlinger i Danmark og London, ved å delta i chattegrupper.

Mannen er også tiltalt for deltakelse i terrororganisasjonen IS fordi han har delt ekstremistisk materiale, voldelig materiale og materiale med religiøst innhold.

Politiet mener 25-åringen har vært med på å planlegge et terrormål i London, som ble avverget av britisk politi. Også et angrep i Danmark skal ha vært planlagt.

Tiltalen er ifølge politiet svært alvorlig, og har en strafferamme på inntil 21 års fengsel.

Nektet straffskyld

Den terrortiltalte 25-åringen fra Skien nektet straffskyld for alle punktene som gjaldt forsøk på medvirkning til terrorhandlinger og deltakelse i terrorgruppa IS.

Han erkjente straffskyld for å ha øvet vold mot en innsatt i fengsel da rettssaken startet tirsdag morgen.

Tiltalte nektet å reise seg da meddommerne skulle avgi ed.

Et kvinnelig familiemedlem hadde koblet seg på for å følge saken på videolink, men det sa dommeren nei til, så hun måtte koble seg av.

Forandret seg

Venner og bekjente av 25-åringen, som NRK tidligere har snakket med, forteller at mannen har forandret seg de siste årene.

Dette skal ha skjedd etter at 25-åringen hadde vært i et afrikansk land for å studere.

Tidligere skal han ha vanket i dårlige miljøer og ruset seg, men at han sluttet å gå på fester og ble mer religiøs, ifølge den bekjente NRK snakket med.

– Han var totalforandret. Han hadde ekstreme meninger, og viste til passende hadither (journ.anm.: religiøse fortellinger om profeten Muhammeds liv) i diskusjonene, sa en bekjent til NRK.

«Heller dø enn å leve»

Statsadvokaten mener at 25-åringen oppfordret til terror da han blant annet skrev dette i en chat på internett:

«Jeg sier til deg Jhenna firdaws er har kommet ned til Danmark og kaller på folk»

«Gutta wallahi ikke la kuffar slippe unna uten konsekvenser»

«Brenn hus og bygninger»

«Vi vil at Danmark skal bli det nye Frankrike»

«Ta alle dere kan»

«Danskene har gått over alle grenser»

«Dere klarer lett 20+»

«Heller dø enn og leve som en som blir ydmyket av skitne kuffar»

Politiprovokasjon

Forsvarer Brynjar Meling mener bombeangrepet som ble avverget mot St. Pauls katedral i London, var en politiprovokasjon.

37 år gamle Safiyya Shaikh ble i fjor dømt til livstid i fengsel i England for å ha planlagt å gjennomføre terrorangrepet.

Kvinnen hadde kontakt med den nå tiltalte 25-åringen i juni 2019 i en chatt i det sosiale mediet Conversation.

I tiltalen mot mannen står det at han vitende om at hun ville begå en terrorhandling mot en kirke i England, uttalte at planen var god, men at det var mye bedre å ramme en nattklubb som de var blitt beordret til.

Han skal også ha spurt om kvinnen hadde alt hun trengte, og rådet henne til å skaffe håndvåpen.