Det er avgjort: Vestfold og Telemark skilles

Representantskapet i Vestfold og Telemark Arbeiderparti hadde møte lørdag.

Det handlet bare om én ting.

Skal Vestfold og Telemark deles?

Arbeiderpartiet kan nemlig avgjøre det hele.

Men først måtte de prøve å bli enige om hva de skal mene.

Avstemmingen i dagens møte viste et klart flertall for å dele opp fylket.

Men det gikk ikke stille for seg.

Ulike meninger i partiet

96 representanter deltok på møtet. Et flertall hadde på forhånd sagt til NRK at de skulle stemme ja til en oppdeling av Vestfold og Telemark.

57 stemte ja til oppdeling. 39 stemte imot.

AUF og LO har kjempet for at det sammenslåtte fylket skulle overleve.

KJEMPET MOT: Nestleder i AUF Vestfold og Telemark, Magnus Ellefsen Moen, pekte på at et samlet fylke står sterkere og kan satse mer på tilbud de unge bruker. Foto: Skjemdump / AUF

– Ungdommen er storforbrukere av fylkeskommunen, sa nestleder i AUF, Magnus Ellefsen Moen i møtet. Han pekte på de videregående skolene, tannhelsen og kulturtilbudet.

Han sa pengene kunne vært brukt bedre på å styrke dette tilbudet. Og til det grønne skiftet.

– Vi går baklengs inn i framtida, mente Moen.

Ordfører i Færder kommune, Jon Sannes Andersen, pekte på de store forskjellene i det sammenslåtte fylket. Han vil dele opp.

SIER JA: Ordfører Jon Sannes Andersen i Færder kommune sier andre ting enn lange avstander er viktig i Vestfold. Foto: Philip Hofgaard / nrk

– Det er andre argumenter enn reiseavstand som betyr noe i Vestfold, sa han og pekte på at Vestfoldkommunene er mer ensartet.

Det er korte avstander og mange innbyggere.

Arbeiderpartiet binder gruppa si og dermed må alle stemme ja til å dele opp, enten de vil det eller ikke.

Ordfører Robin Kåss i Porsgrunn tryglet om at de skulle stå fritt til å stemme ja eller nei.

– Det vil ikke ta seg godt ut hvis vi skal gå inn i denne saken med partipisk, sa han.

Allerede tirsdag 15. februar skal fylkestinget i Vestfold og Telemark ta den endelige avgjørelsen.

Med Arbeiderpartiet bundet er det klart hva resultatet blir.

Flertall i folket

Det er aldri avholdt noen folkeavstemning i Vestfold og Telemark. Politikerne mente tida ble for knapp og at det ble for vanskelig å organisere.

Innen 1. mars må de søke Regjeringen om å få lov til å splitte det sammenslåtte fylket.

NRK fikk utført en meningsmåling i desember.

Den viste at 7 av 10 vil tilbake til de to fylkene Telemark og Vestfold.

De unge og de eldste er ivrigst.

Geografisk er det Vestfold og Vest-Telemark som har de sterkeste stemmene for en skilsmisse.

Med dagens avgjørelse i Aps representantskapsmøte bør flertallet være klart i fylkestinget 15. februar.

Uansett kan det bli nye kamper. For nå begynner også kommuner å ønske seg over på andre siden av gamle fylkesgrenser.

Det skjer i Alta i nord, i Moss i øst og i Grenland snakker flere politikere om å bli med inn i Vestfold.

– Regjeringen har mistet kontrollen over fylkesinndelingen