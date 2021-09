Et av verdens største datasentre skal bygges på Gromstul, nord for Skien.

Det er Google som står bak planene like utenfor byen.

Tomten er på 2000 mål, og bare en liten del av tomten er ryddet.

Hvis datasenteret til Google bygges med full kapasitet, vil senteret kreve enorme mengder strøm. Tilsvarende fem ganger Skiens årlige forbruk.

Ved full kapasitet vil datasenteret alene kreve 450 megawatt (MW). Det har Google tidligere meldt inn til Statskraft. Skien kommune bruker i snitt 87 MW i året, ifølge Skagerak energi.

Et datasenter består av datamaskiner og servere som brukes til å lagre, spre, organisere og behandle data.

STOR TOMT: Google har kjøpt en 2000 mål stor tomt på Gromstul rett utenfor Skien. Her kan et av verdens største datasentre bygges. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Kritisk til energiforbruket

Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) har anslått at alle datasentre som kan komme i Norge, kan komme til å ha behov for hele Norges energioverskudd alene.

Ifølge NVE kan datasentrene i Norge kreve mellom fire og 14 terrawattime (TWh) i 2040.

Det er direktør på Inovyn Nordic i Bamble, Nils Eirik Stamland, kritisk til.

– Jeg synes det er helt feil prioriteringer, for å si det rett ut.

KRITISK: Nils Eirik Stamland, direktør i Inovyn i Bamble, er kritisk til strømbruken et nytt datasenter vil kreve. Han frykter nå at det ikke vil bli nok kraft igjen til å fortsette det grønne skiftet for industrier. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Inovyn er en industri som slipper ut store mengder klimagasser.

Dette vil han gjøre noe med.

– Der har vi to konkrete prosjekter som skal redusere Co₂-utslippene med 50 prosent. De to prosjektene er avhengige av omtrent 40 MW, men slik det ser ut i dag, vet vi ikke om de 40 MW er tilgjengelige.

Det grønne skiftet Ekspandér faktaboks Dette sier regjeringen om det grønne skiftet i Norge: Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Samfunnet må igjennom et grønt skifte, det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Det vil være krevende, men fullt mulig. Det grønne skiftet må være globalt. Derfor er internasjonalt samarbeid viktig for å sette felles mål, og samhandle for å utvikle teknologi og rammebetingelser. Samtidig må Norge, som alle land, finne sin egen vei til en grønn økonomi. Kilde: Klima- og miljødepartementet

Frykter kraftmangel

Stamland er redd for at kraftmangel skal bli et problem, og ber politikerne om å ta styringen over hvem som skal få tilgang på kraft.

– Norge har ikke sjans til å få til noe grønt skifte i industrien før i 2030 med de beslutningshorisontene som er i dag, sier han.

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five (Ap), er positiv til å få til et datasenter utenfor byen.

NOK TIL ALLE: Ordfører i Skien, Hedda Foss Five (Ap), er ikke bekymret for kraftmangel. Hun tror det fint kan fordeles strøm til både industri og til datasentre. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Det er fremtiden. Så er bare utfordringen hvordan man skal tilføre nok energi og nok kraft, og der må vi samarbeide med regjeringen. Det er de som har ansvaret for det, sier Five.

Nok kraft til alle

Hun tror det fint skal la seg gjøre å fordele strøm til både den etablerte industrien i Grenland og til datasenteret.

Five mener det er viktig at Norge deltar i det grønne skiftet knyttet til datasentre.

– For vi vet jo at vi trenger mer og mer teknologi, det trenger også industrien, og da er det jo datasentrene som forsyner oss med det, sier hun.

Stortingsrepresentant og nestleder i næringskomiteen, Terje Lien Aasland (Ap), mener politikerne har et stort ansvar, og at de må bidra til å legge til rette for det grønne skiftet.

Terje Lien Aasland (Ap), stortingsrepresentant og nestleder i næringskomiteen. Foto: Anne Longvik / NRK

– Da handler det om mer nett, og det handler om mer kraft i tiden som kommer. Det er vårt ansvar og handler om aktiv næringspolitikk og en positiv industriutvikling. Nettopp for at man skal ta det grønne skiftet og trygge arbeidsplassene i tiden fremover, sier han til NRK.

Nils Eirik Stamland i Inovyn Nordic håper nå at det blir laget et nytt departement som tar ansvar for utviklingen av den grønne industriutviklingen og energi.

– Og lag en helhetlig plan slik at vi kommer i gang tidlig nok til at vi vinner kampen mot alle de andre landene som jobber med å få dette til.