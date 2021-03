Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sykepleierstudent Karl Koch i Porsgrunn er snart ferdig utdannet. Men han føler seg usikker på framtiden.

– Jeg skal lære det praktiske. Det vil jeg føle at jeg har mistet ved ikke å ha de pålagte praksisukene.

Under pandemien har enkelte av hans medstudenter mistet opp mot 15 uker praksis.

Alternativet

Ifølge Universitetet i Sørøst-Norge (USN) får studentene alternative læringsaktiviteter, som simulering og case-studier. Studentene er bekymret for at det ikke er nok.

BEKYMRET: Sykepleierstudent Karl Koch frykter at hele hans kull får et omdømme som pandemi-kullet, med dårligere kompetanse enn de skulle hatt ved endt studieløp. Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

– Jeg er redd for at vi blir ansett som «B-sykepleiere». At det kommer til å bli stilt spørsmål ved hva slags kompetanse vi har når vi søker jobb.

USN mener studentenes læringsutbytte er oppfylt.

– Jeg forstår studentenes følelse av å ha tapt noe. Vi prøver alt vi kan å hindre det, sier instituttleder Nina Elisabeth Blegen.

Hun har hørt studentene bli kalt «B-sykepleiere». Det provoserer henne.

– Nå trenger studentene støtte og bekreftelse på at det de lærer faktisk er godt nok.

– Press

Medisinstudent Sina Nordby sier situasjonen er utfordrende. Store deler av den praktiske undervisningen har vært digital.

UHELDIG: Medisinstudent Sina Nordby synes det er utfordrende at studentene har mistet mye praktisk undervisning. Foto: Privat

– Jeg har for min del ikke hatt praktisk øyeundervisning. Jeg har aldri sett en øyepasient, eller tatt i et undersøkelsesverktøy som man bruker i øyefaget.

Andre på kullet hennes har mistet all undervisning i øre, nese, hals. Studentene får en midlertidig lisens når de er ferdig til sommeren.

– Det legger et stort press på at vi lærer oss det praktiske på egen hånd.

Hull i utdannelsen

Studentforeningene til legene og sykepleierne får mange henvendelser fra fortvilte studenter over hele landet.

NRK har tidligere skrevet om nær 2000 studenter i Bergen som ble nektet å ha praksis på grunn av strenge koronatiltak.

– En stor del av praksisen har blitt digitalisert eller avlyst. Det er ingen plan for hvordan de skal ta den igjen, sier leder for Norsk medisinstudentforening, Maja Elisabeth Mikkelsen.

UTRYGGHET: Leder av Norsk medisinstudentforening, Maja Elisabeth Mikkelsen, blir kontaktet av mange studenter som føler seg utrygge i rollen sin på grunn av manglende praksis. Foto: Privat

En undersøkelse gjort av Sintef for Sykepleierforbundet viser at to av tre sykepleierstudenter har fått utdanningsløpet sitt påvirket av pandemien.

Mikkelsen sier studentene får store hull i utdannelsen.

– Mange studenter har uttrykt at de føler seg utrygge i rollen som lege. Det kan gå ut over pasientsikkerheten.

Forventer tiltak

Foreningene har forståelse for at pandemien har gjort det vanskelig å finne gode alternativer.

Samtidig mener Mikkelsen det burde være mulig å finne tiltak for å sikre studentene praksis.

ALVORLIG: Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Aase Marthe Horrigmo. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kunnskapsdepartementet sier det er alvorlig dersom studenter mister så mye som 15 ukers praksis.

Departementet har bedt alle utdanningsinstitusjonene om å rapportere om hvordan de gjennomfører praksis under pandemien.

– Det er viktig at studentene ikke blir forsinket i studieløpet sitt. Det er selvsagt også avgjørende at studentene lærer det de skal. Vi kommer til å følge opp for å forsikre oss om at begge deler skjer fremover, sier statssekretær Aase Marthe Horrigmo.