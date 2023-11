• Flomvarselet for Sør- og Østlandet er forlenget til tirsdag.

• Mange steder har allerede fått mer nedbør enn det som er normalt for hele november.

• Vannføringen er fortsatt på gult nivå flere steder, og det er ventet at den vil øke igjen i enkelte elver nord i Agder, Vestfold og Telemark.

• Folk oppfordres til å holde seg oppdatert om situasjonen, og til å ta forholdsregler som å rense vannveier og flytte verdier bort fra utsatte områder.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.