Over 170 skademeldinger har kommet inn etter helgens regnvær og heftige snøsmelting.

Det melder forsikringsselskapet If mandag morgen. Det er rundt fem ganger så mange som vanlig.

Det er først og fremst kjellere på Østlandet og Sørlandet som har blitt oversvømt.

– Finner ikke veien ned

Særlig har det kommet inn mange skademeldinger fra Tønsberg og Sandefjord.

VENTER ØKT PÅGANG: Mange vil ta kontakt med forsikringsselskapet i løpet av denne uka, tror kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If. Foto: If

– I byene er det mange bygninger og mye asfalt. Da finner ikke vannet den naturlige veien ned i bakken, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Forsikringsselskapet forventer at skadetallene kommer til å stige i løpet av mandagen og de nærmeste dagene. Særlig onsdag er det meldt mye regn i Vestfold og Telemark.

– Det er helt tydelig at det har vært mye dramatikk i mange kjellere i helga, og med det været som er meldt fremover, regner vi dessverre med at flere vil oppleve det samme, sier Clementz.

Tryg forsikring bekrefter at de ser den samme tendensen.

STORE SNØMENGDER: Snøen smelter i tillegg til mye regn. Her fra Sandefjord. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Anbefaler folk å rydde i kjelleren

Vanligvis ligger snittskadene på 50 000 til 60 000 kroner ved overvannsskader, og det vil det nok gjøre denne gangen også, tror Clementz. Men det kan også bli høyere summer.

– Hvis en kjeller med bad får omfattende skader, kan det ofte dreie seg om skadebeløp på 300 000 til 500 000 kroner.

Øystein Mathisen fra Sandefjord brann og redning, sier de allerede har bistått ved fire tilfeller av vannlekkasjer i helgen. Han har tips til hva man kan gjøre for å prøve å unngå vanngjesten i kjelleren.

Øystein Mathisen fra Sandefjord Brann og Redning er sikker på at de får flere oppdrag med vannlekkasje. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Det viktige er å prøve å få vannet til å renne unna eiendommen og bygninger. Det kan man ved å flytte på snøhauger, hakke is, eller sørge for at sluk ikke er tette. Hvis man vet at man bor utsatt til, bør man også ta tiltak inne som å flytte utsatte eiendeler opp i høyden.

Mathisen bekrefter at de regner med flere oppdrag fremover.

– Det er nok ganske sikkert at det skjer ja.

OVERSVØMT: Brannvesenet tømmer vann fra kjeller på Nøtterøy i slutten av desember.

Folk oppfordres til å bidra

Sandefjord kommune oppfordrer innbyggerne til å fjerne is og snø foran kummer, stikkrenner og andre kjente vannveier.

– Mye snø og is kan hindre vannet å løpe i de vanlige flomveiene og kan dermed medføre flomsituasjoner flere steder, sier rådgiver for samfunnssikkerhet og beredskap, Thor Henry Thorød.

Rådgiver for samfunnssikkerhet og beredskap i Sandefjord kommune, Thor Henry Thorød oppfordrer innbyggerne til å sjekke kummer og renner. Foto: Eivinn Ueland

Også brøytevakta ber innbyggerne være forberedt på flom i gatene.

– Brøytingen sørger for snøfrie veier, men skaper samtidig høye brøytekanter som blir en utfordring når regn og smeltevann skal finne veien til kummer og sluk, sier Phillip Longva Karlsen.