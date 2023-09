Fjord Line avvikler ruten mellom Sandefjord og Strømstad

Ruten støtter ikke Fjord Lines visjon og langsiktige strategi, skriver de videre.

Begrunnelsen er et strategisk grep for å konsentrere driften rundt seilingsrutene mellom Norge og Danmark.

– Først og fremst så vil jeg si at det var en tung og trist beskjed å gi i dag, sier administrerende direktør Brian Thorsted Hansen.

Administrerende direktør i Fjord Line, Brian Thorsted Hansen Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Sandefjords Blad ble tidligere i dag kontaktet av flere kilder som fortalte at de ansatte hadde fått informasjonen onsdag formiddag.

Fjord Line har drevet fergeruten mellom Sandefjord og Strømstad med MS Oslofjord siden 2014.

Fergeruten slutter å gå 29. oktober.

Color Line går også i rute på samme strekningen.

220 berørte

Det har vært dialog med fagforeningene og tillitsvalgte opp til i dag, forteller Thorsted Hansen.

– Fra og med i dag så vil det være individuelle drøftingsmøter med de berørte.

Det er for tidlig å si hvor mange som mister jobben, men 220 stykker er berørt.

– Nå skal vi respektere prosessen rundt drøftelsesmøtene og hva som kommer ut av det. Ut fra det vil det komme et antall som må bli sagt opp.

Thorsted Hansen forteller at det var et sjokk for de ansatte og at de tar beskjeden tungt.

Trist for arbeidsplassene

Ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch, synes det er trist at firmaer legger ned aktivitet i Sandefjord.

Ordfører i Sandefjord kommune, Bjørn Ole Gleditsch (H). Foto: Hege Therese Holtung

– Ikke minst basert på de arbeidsplassene som er forbundet med den aktiviteten. Det er klart at det får følger for mange mennesker og familier. Tenker spesielt på at de går en usikker tid i møte.

Gleditsch håper og tror at noen andre kan ivareta det tomrommet som blir når Fjord Line forsvinner.

– For oss så tenker vi på de som mister jobben, og det er det som viktig for oss å tenke på. Vi ønsker selvsagt ikke å miste arbeidsplasser. Vi ønsker å øke arbeidsplasser i kommunen.