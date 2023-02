– Dette sikrer et enda bedre tilbud for våre reisende og fraktkunder på den korteste korridoren mellom Norge og kontinentet, sier administrerende direktør i Fjord Line Brian Thorsted Hansen.

Ferjeselskapet mener passasjergrunnlaget er større fra Kristiansand enn Langesund.

De to søsterskipene vil gå hele året og styrke tilbudet.

Dette vil gi flere avganger fra Kristiansand til Hirtshals.

– Vi mener at våre reisende får et bedre og mer pålitelig tilbud fra Kristiansand, sier Hansen.

Brian Thorsted Hansen i Fjord Line sier endringen gjør at det blir et helårstilbud med Fjord Line-skip fra Sørlandet til Danmark. Foto: SOREN LUND HVIID

Fire daglige rundturer

Fjord Line opplyser at skipene vil seile på strekningen Kristiansand-Hirtshals-Stavanger-Bergen.

I høysesongen fra 24. juni til 6. august vil det totalt bli fire rundturer fra Kristiansand til Hirtshals.

Tre med høyhastighetskatamaranen Fjord FSTR som allerede betjener strekningen og én med ett av søsterskipene Stavangerfjord eller Bergensfjord, opplyser Hansen.

Stavangerfjord starter seilinger i mai, mens Bergensfjord er ventet i juni.

Skipene har plass til 1500 passasjerer og 600 personbiler, ifølge Fædrelandsvennen. De har også 300 lugarer.

Fjord Line har i dag en ferje på strekningen Kristiansand-Hirtshals. Det er katamaranen Fjord FSTR. Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Heier på all konkurranse

NRK treffer Geir Olsen på ferjekaia i Kristiansand få timer etter at nyheten blir kjent. Olsen er positiv til utvidelsen.

– Jeg tenker det er bra for publikum at det kommer flere aktører. Vi heier på all konkurranse, sier han.

Geir Olsen håper flere ferger på strekningen Kristiansand-Hirtshals vil føre til lavere priser. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Kan få refundert reisen

Endringen betyr at MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord ikke lenger vil anløpe Langesund Havn.

Reisende som allerede har booket avganger til eller fra Langesund vil bookes om til å reise til eller fra Kristiansand.

Hvis dette ikke er ønskelig kan de velge å få refundert reisen eller få et gavekort som kan brukes på en annen reise, skriver Fjord Line i en pressemelding.

Fjord Line har hatt trafikk til og fra Langesund siden 2014.

Må utvide på sikt

I fjor hadde Kristiansand Havn tett oppunder 1, 4 millioner passasjerer.

Havnedirektør Atle Kristian Johannessen sier Fjord Lines skifte av havn styrker regionen og Kristiansand som destinasjon.

– For næringslivet i landsdelen er det viktig å ha tette bånd til Europa. Vi ser at det går mye gods over ferjeterminalen så det å få nok en ferjeforbindelse tror jeg er veldig viktig, sier Johannessen.

– Er det plass til flere ferjer?

– Ja, det er det. Men vi ser at vi på sikt må gjøre noe med kapasiteten og muligens utvide med et tredje ferjeleie.

Havnedirektør i Kristiansand Havn Atle Kristian Johannessen slår fast at de er en attraktiv havn og en attraktiv region. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Flere turister utenom sesong

Visit Sørlandet håper og tror at Fjord Lines satsing i Kristiansand vil sørge for flere turister utenom sesong.

– Det er kjempebra. Vi kan få med oss nærområdene enda mer, både fra Danmark, Nederland og til og med ned mot Belgia og Nord-Frankrike, sier daglig leder Hege Julianne Nevestad.

Reiselivssjefen tror også etableringen er bra for næringslivet.

Nyansatt daglig leder i Visit Sørlandet, Hege Julianne Nevestad, håper flere Fjord Line-ferjer vil sørge for flere turister utenom sesong. Foto: Damares Stenbakk / Visit Sørlandet

Positivt med konkurranse

Konkurrent Color Line som har en ferje på strekningen, hadde ikke mulighet til å stille til intervju i dag, men skriver i en e-post at de jobber hver dag, hele året med å tilby sine reisende et så godt tilbud som mulig.

– I et slikt bilde bidrar konkurranse positivt. Samtidig er vi spent på hvordan Kristiansand Havn planlegger å løse det, uttaler konserndirektør for kommunikasjon og samfunn Erik Brynhildsbakken.