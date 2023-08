Fisken bruker finnene til å rømme fra fare. Ifølge Store norske leksikon begynner en flukt med at fisken med stor fart (cirka 10 meter per sekund), skyter ut av sjøen i spiss vinkel. Et øyeblikk pisker den overflaten med den forlengede nedre halefliken og øker farten betydelig (20 meter per sekund), før den svever fra 2–12 sekunder i 1–2 meters høyde over overflaten.

Foto: Morten Skoglund-Lønning