Folk i Kragerø var skuffet og følte seg glemt etter at statsbudsjettet ble lagt fram i forrige uke. De forstod ikke hvorfor de ikke fikk penger til gratis ferger.

Det de ikke visste var at fylkeskommunen allerede hadde fått penger til å dekke nettopp det.

Fylkeskommunen derimot hadde misforstått og brukt pengene et annet sted.

– Verste jeg har hørt

Wenche Hestvik Ellegård er en av rundt 500 fastboende på øyene i Kragerøskjærgården. Hun er avhengig av ferge for å komme seg til fastlandet.

Ellegård føler seg ført bak lyset.

– Det er det verste jeg har hørt. Jeg trodde ikke mine egne ører. På en måte har vi blitt ranet, sier hun.

I Revidert nasjonalbudsjett fikk Vestfold og Telemark fylkeskommune 3,7 millioner kroner for å sikre gratis ferge til fastboende på øyene i Kragerø.

Fergen Kragerø går mellom fastlandet og øyene i Kragerøskjærgården. Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Fylkeskommunen har i stedet brukt mye av pengene til gratis fergetilbud i Brevik i Porsgrunn.

– Det synes jeg er kjempedårlig gjort. Dette er veldig trasig, sier Ellegård.

– Forventer at de rydder opp

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Vestfold og Telemark, Jone Blikra, kommer fra Kragerø.

Han er skuffet over at pengene forsvant til andre ting enn det som var tenkt.

– Her er Kragerø eksplisitt nevnt i dokumentet. Da skaper man forventninger. Her må det ryddes opp, rett og slett, sier Blikra.

Stortingsrepresentant Jone Blikra (Ap) forventer at fylkeskommunen rydder opp. Foto: Randi Berdal Hagen / NRK

Han har hatt mange samtaler og møter med fylkeskommunen de siste dagene for å få klarhet i hva som har skjedd.

– Regjeringen har gjort det den har lova. Nå er det opp til fylkeskommunen å sørge for å få dette på plass, sier Blikra.

– Dette har vi oversett

Fylkesdirektør i Vestfold og Telemark, Arve Semb Christophersen, innrømmer at de ikke har forstått hva pengene skulle brukes til.

– Dette har vi oversett og burde kanskje forstått. Det er ikke så lett å lese dette punktet i Revidert nasjonalbudsjett. Men nå har vi fått forklaringen på det og vil selvfølgelig gjøre dette riktig.

Fylkesdirektør i Vestfold og Telemark, Arve Semb Christophersen. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Christophersen bekrefter at pengene har gått til å gjøre Brevikssambandet gratis. Noe av pengene har også gått til fergetilbudet i Kragerø.

Fylkeskommunen har hatt dialog med samferdselsdepartementet, og brukt de siste dagene på å lese Revidert nasjonalbudsjett på nytt.

– Vi fikk et såpass lavt pengebeløp at vi forstod ikke at det også var til å dekke det sambandet.

– Leste dere ikke revidert nasjonalbudsjett godt nok i Vestfold og Telemark?

– Det gjorde vi kanskje ikke. Vi leste det, men vi forstod det kanskje ikke helt riktig.

Nå vil de rydde opp, men ...

Fylkesdirektøren lover nå at fastboende på øyene i Kragerøskjærgården skal få gratis ferge.

Men fullt så enkelt er det ikke. For pengene er brukt opp.

Nå må politikerne behandle saken og finne penger til strekningen i Kragerø. For neste år trenger de 7,8 millioner kroner til det.

– Det er ikke penger nok til å gi gratis ferge på hele sambandet Kragerø- Skåtøy-Stabbestad.

Fastboende på øya Skåtøy på vei med ferga Kragerø. Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Christophersen sier at de jobber med å finne en løsning for å oppnå det regjeringen har ønsket, nemlig å sikre at fastboende på øyer uten fastlandsforbindelse får gratis ferge.

Han satser på politisk behandling av saken før jul.

– Kan Brevik miste tilbudet de har fått?

– Politikerne må vurdere hvordan disse pengene skal brukes riktig og hvordan dette skal gjøres. Vi vet hvilke penger vi har fått og vi vet hva som var hensikten med dem. Da må vi prøve å finne den løsningen som gir det beste resultatet.

Spretter champagnen

Wenche Hestvik Ellegård var så sikker på at Kragerø skulle få gratis ferge, at hun hadde champagneflasken klar til dagen statsbudsjettet ble lagt fram.

Flasken ble stående uåpnet og skuffelsen var stor.

Når fylkeskommunen nå sier de vil rette opp og finne penger til tilbudet hun har ventet så lenge på, er det som julekvelden for henne.

– Da spretter jeg champagnen. Den ryker i kveld, jeg lover, ler hun.