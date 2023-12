Drapssiktede mener hun forsvarte seg

18-åringen som er siktet for å ha drept en 22-åring i Porsgrunn natt til 27. november, har forklart at de to hadde en krangel den aktuelle dagen, ifølge en kjennelse fra Telemark tingrett mandag kveld.

Drapssiktede hevder at hun ble truet med et balltre av avdøde, som hun tok fra ham. De dro på legevakta i Porsgrunn, og så dro siktede alene hjem til leiligheten.

Videre har hun forklart at avdøde kom en time senere og sier at det oppsto en situasjon hvor avdøde truet siktede med kniv.

– Siktede tok balltreet og forsvarte seg. Etter dette husker siktede ikke noe mer, står det i kjennelsen.