Dette er de mest populære hunde– og kattenavnene

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks De mest populære navnene for tisper og hunnkatter i Norge i 2023 var Luna, mens Milo og Simba var toppvalgene for hannhunder og hannkatter.

Navneforsker Ivar Utne påpeker at det er få rene dyrenavn, og at mange av de mest populære navnene også kunne fungert som barnenavn.

Utne mener at kjæledyrene har blitt en større og viktigere del av familien, noe som kan forklare trenden med å gi dem mer menneskelignende navn.

Tispenavnet Lykke og hannhundnavnet Max har begge økt kraftig i popularitet, både for kjæledyr og barn, de siste 20 årene.

Pus er et av få rene dyrenavn som øker i popularitet, og klatrer på lista over både hann- og hunnkatter sammenlignet med 2022. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Akkurat som med babynavn så er det trender for hvilke navn vi velger til hundene og kattene våre. Finner du navnet på hunden eller katten din på lista under?

Her er de mest populære hunde- og kattenavnene i Norge i 2023 Ekspander/minimer faktaboks Topp ti tisper: 1. Luna

2. Bella

3. Molly

4. Lykke

5. Nala

6. Kira

7. Mira

8. Wilma

9. Frøya

10. Saga Topp ti hannhunder: 1. Milo

2. Max

3. Leo

4. Teddy

5. Charlie

6. Simba

7. Balder

8. Kompis

9. Balto

10. Mio Topp ti hunnkatter: 1. Luna

2. Nala

3. Lucy

4. Molly

5. Bella

6. Pus

7. Zelda

8. Mia

9. Lilly

10. Frøya Topp ti hannkatter: 1. Simba

2. Milo

3. Leo

4. Mio

5. Felix

6. Linus

7. Mons

8. Pus

9. Findus

10. Sofus Kilde: DyreIDs nasjonale ID-register.

Luna var i 2023 fremdeles det mest populære navnet både for tisper og hunnkatter, mens Milo holdt stand som toppvalg for hannhunder, og Simba for hannkatter.

Ivar Utne er navneforsker ved Universitetet i Bergen. Foto: Marit Stensby / NRK

Ivar Utne er navneforsker ved Universitetet i Bergen. Han har sett på listene og sier at det er få rene dyrenavn.

– Folk har gitt navn til kjæledyrene som de også kunne gitt til barna sine. Blant de ti mest populære hundenavnene er det åtte jentenavn og seks guttenavn, og sju for begge kjønn blant kattene, sier han til NRK.

Han sier at Max, Leo, Mio, Felix, Lucy, Kira og Mia fungerer like bra som navn på både barn og dyr.

Disse er ikke som hund og katt, men veldig gode venner.

En del av familien

Utne peker på at det i de siste årene har blitt mye mer vanlig å gi kjæledyrene navn som også kunne fungert som navn på barn.

– Jeg ser at førsteplassen for både hunnkatter og tisper er Luna. Det er også et navn som et barn kunne hatt. Og det passer jo fint med betydningen som er lun og rolig.

Tispenavnet Lykke klatret i fjor til fjerdeplass, opp fra åttendeplass i 2022, mens Max klatret til andreplass for hannhundnavn. Begge navnene har økt kraftig i popularitet for barn de siste 20 årene, viser navnestatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Selv vokste jeg opp med en hund som het Knut, men det var ikke vanlig å kalle kjæledyrene sine med menneskenavn for en del år tilbake.

Han tror noe av årsaken er at kjæledyrene har blitt en større og viktigere del av familien.

– Folk tar dyrene med på ferie, og de er opptatt av hvordan dyrene har det. Har dyrene fått sår eller skader er folk villige til å betale flere tusen hos veterinæren i stedet for å avlive dem, som mange kanskje gjorde tidligere.

Pus er for øvrig blant få rene dyrenavn som øker i popularitet. Pus klatrer på lista over både hann- og hunnkatter sammenlignet med 2022.

Livet med dyr i hus er veldig hyggelig. Foto: Rubina Butt / NRK