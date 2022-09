Hver dag ringer 3–4 hytteeiere til Anne Lise Moen i Vinje Rør AS. Alle spør om det samme; hva kan vi gjøre for å kutte strømutgiftene?

Hos Morgedal Rør i Seljord går også telefonen varm. Rørlegger Svein Tveiten har vært i bransjen i over 50 år, men aldri opplevd maken til pågang.

Rørleggerne fraråder å senke temperaturen for mye i hytta.

Kjøkkenet er et av de viktigste rommene du bør holde varmt. Særlig hvis du har oppvaskmaskin.

– Her fryser vannet lett i trange passasjer, og batterier kan bli ødelagt, advarer Tveiten i Morgedal Rør.

Dette bør du ikke gjøre

Har du først bestemt deg for å stenge hytta for vinteren, er det enkelte fallgruver du bør prøve å unngå.

– En liten varmeovn som står på 5 grader hjelper fint lite hvis det er 20 minus ute, sier Moen i Vinje Rør AS.

Du bør ikke skru ned til lavere enn 8–10 grader før du reiser.

LEKKASJE: Følg med på temperaturen, enten ved å reise opp til hytta eller sjekke appen på mobilen, hvis du har det. (arkivbilde) Foto: Tryg

Noen ønsker å tømme vannrørene før vinteren, men det kan fort bli en omfattende prosess.

Alle blandebatterier må demonteres, og rørene blåses helt rene.

Du kan prøve å gjøre dette selv med en kompressor, men du bør vurdere profesjonell hjelp. Å tømme rørene helt er nesten umulig, ifølge Moen. Det enkleste vil være å stenge av hovedkranen.

Hvis du vil skru ned temperaturen på varmtvannsberederen, bør du ikke senke for mye, råder Anne Lise Moen. Hold deg på 65 grader, men ikke mindre for å unngå bakterieoppblomstring.

Heldigvis finnes det noen gode råd også, som ikke er alt for omstendelige.

Redusere bruken

Tenk gjennom hva du bruker varmtvann på. Ta kortere dusjer eller vurder et isbad.

Er det fire uker til du skal reise opp på hytta igjen, kan du skru av varmtvannsberederen, sier Moen. Men du vil trolig ikke spare så mye penger på det, for du må uansett betale for å holde rommet der berederen står varmt.

HA VARMEN PÅ: Tenk deg godt om hvis du vurderer å skru av varmen i hytta. Hvis du har innlagt vann, kan det gå dårlig. (arkivbilde) Foto: Frende Forsikring

Tenk deg om før du investerer

Flere lurer på om de kan spare noe på å bytte varmtvannstank. Det kjedelige svaret her er nei, ifølge Tveiten gir det ikke den store gevinsten.



– Nye energisystemer som måler når du kan kjøpe billigst strøm, er mer aktuelt i en bolig hvor du bor permanent, sier Tveiten.



I alle fall hvis du skal få en effekt i forhold til investering.

Husk at det er forskjell på gammelt og nytt

Har du en moderne hytte med rør-i-rør-system, tåler det kulda bedre enn gamle kobberrør. De sprekker med én gang.

Samtidig er det kun hytter uten innlagt vann som du kan stenge helt. Har du innlagt vann, bør varmen være på.

Tveiten forteller om tilfeller hvor det har rent ut vann gjennom inngangsdøra på hytta.

– Det kan skje hvis det er kuldegrader når du stenger av vannet, også blir det mildt igjen, advarer han.