15. februar skal fylkestinget ta stilling til spørsmålet: Skal Vestfold og Telemark skille lag som ett fylke?

Flere partier er splittet. Slaget om hva Aps fylkestingsgruppe skal mene, kommer til å stå 12. februar.

Der møter til sammen 76 representanter fra de 23 partilagene.

I tillegg har styremedlemmene i fylkeslaget i Vestfold og Telemark, og Aps representanter i fylkestingstingsgruppa, stemmerett.

Av totalt 103 i Aps representantskap vil minst 52 stemme for å splitte opp fylket, viser en kartlegging NRK har gjort.

Det vil binde alle Aps representanter på fylkestinget, hvis ikke annet blir vedtatt.

61 politikere i fylkestinget skal avgjøre saken. Per i dag vil minst 31 stemme for en fylkesskilsmisse.

Dermed vil flertallet i fylkestinget bestå av Arbeiderpartiet, Rødt, og representanter fra Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

Ordfører snudde

Misnøyen med Vestfold og Telemark som ett fylke er størst i vestfoldkommunene og i Vest-Telemark.

Ordfører i Fyresdal, Erik Skjervagen (Ap), har vært positiv til å fortsette som ett fylke.

HAR SNUDD: Ordfører i Fyresdal, Erik Skjervagen, har vært for fylkessammenslåingen. Nå mener han at Vestfold og Telemark er en dårlig match på lang sikt. Foto: Roald Marker / NRK

For første gang på 40 år har kommunen fått over 100 millioner kroner fra fylkeskommunen til veiutbedringer.

Nå har Skjervagen snudd og mener fylket bør splittes.

– Det som viser seg, er at det er veldig store forskjeller på Vestfold og Telemark, i geografi, arbeidsmetodikk og holdninger til forskjellige ting. Når Vestfold nå går samlet mot dette, blir det en veldig dårlig match på lang sikt, sier han.

Han tror ikke det blir et problem at Telemark blir eget fylke igjen.

– Vi har klart oss bra før. Alle de oppgavene vi skulle få av staten og var grunnlaget for reformen, har falt bort, sier han.

– Veldig forskjellige

Ordfører i Tønsberg, Anne Rygh Pedersen (Ap), er glad for at et flertall vil gå for fylkesskilsmisse.

– Det er sånn jeg opplever stemningen iallfall her jeg står. Det er et veldig tydelig signal om at nå bør vi gjøre om på den feilen som ble gjort, sier hun.

I Tønsberg kommmune stemte et overveldende flertall for å splitte fylket mandag.

Ordføreren mener det handler om flere grunner.

–Vi hadde et maks dårlig utgangspunkt. Ingen ønsket Vestfold og Telemark som fylke. De som ønsket seg en større region, ønsket Vestfold, Buskerud og Telemark

På toppen kom pandemien som har gjort sammenslåingen vanskeligere.

– Vi har ikke klart å bygge en kultur, sier Pedersen.

Vil kreve omstillingspakke

I Skien kan ordfører Hedda Foss Five (Ap) bli nødt til å ta ned skiltet på servicesenteret som viser at byen er regionhovedstad i Vestfold og Telemark.

KORTVARIG: Ordfører Hedda Foss Five kan bli nødt til å ta ned skiltet som viser at Skien er regionhovedstad i Vestfold og Telemark. I dag er det et flertall for å splitte opp Vestfold og Telemark. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Det er feil, tror vi. Vi tror det er klokest for framtida med en stor fylkeskommune, sier hun.

– Så er jeg lei meg for alle kostnadene det vil påføre fylkeskommunene, men også for kommunene som har innstilt seg veldig på å være et stort fylke, sier Five.

Dersom det blir oppsplitting, vil hun kreve en omstillingspakke der regjeringen også kompenserer kommunens kostnader og tap av arbeidsplasser.

– Vi har trykket opp brosjyrer og alt er stilt inn på den nye og samlede fylkeskommunen. Det vil være mye økonomisk som må ryddes opp i, og det forventer vi at staten kompenserer, sier hun.