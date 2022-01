– Jeg tror dette bare er starten på noe, sier samfunnsforsker hos NIVI Analyse, Geir Vinsand til NRK.

Han mener Solberg-regjeringens regionreform var et makkverk, men at det som skjer nå, med mange mulige oppsplittinger landet rundt, ikke er noe bedre.

– Det løpet vi ser nå kan ende i nye makkverk. Vi må gå nye runder, med nye reverseringer og nye initiativ for å skape mer funksjonelle kommuner og fylker, sier han til NRK.

Vinsand tror flere og flere kommuner fremover vil «ta en Alta», at man ikke ønsker å være et ytre område i et mikrofylke.

Vil bytte fylke

Alta vurderer overgang til Troms, og Moss til Akershus.

Det er de ikke alene om.

Også i Porsgrunn ønsker flere politikere overgang til Vestfold, hvis dagens storfylke splittes opp.

Petter Ellefsen, mangeårig Høyre-politiker i kommunen, mener de har mer til felles med Vestfold-byene enn kommunene langt innover i landet, i gamle Telemark fylke.

Peter Ellefsen (H) ønsker at Porsgrunn skal bli en del av Vestfold om det nåværende fylket splittes. Han vil gjerne ha med Skien og Bamble på planene også. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Dette tror jeg ganske mange i byen kan være med på. Og jeg håper Bamble og Skien i hvert fall blir med på diskusjonen, sier Ellefsen, som sitter i bystyret i Porsgrunn.

Han møter NRK på togstasjonen i byen. Herfra tar det 11 minutter til Larvik. Avstanden mellom kystbyene blir stadig kortere.

Ellefsen trekker frem nettopp jernbanen og samferdselsprosjekter, et felles universitet og industri som samarbeider, som gode argumenter for å «flytte» til Vestfold.

Høyre-politikeren vil ta opp forslaget i eget bystyre.

– Mistet kontrollen

Forsker Vinsand mener regjeringa har mistet kontrollen over fylkes- og kommunestrukturen.

– Vi må ha en plan, strategi og prinsipper for utviklingen av offentlig sektor, sier Vinsand til NRK.

Arbeiderpartiordførerne i Porsgrunn og Bamble liker ikke at det kan komme en ny fylkesgrense om Telemark og Vestfold splittes opp.

Ordførerne Robin Kåss (A) og Hallgeir Kjeldal (A) ber egen regjering om en timeout når det gjelder splitting av fylket Vestfold og Telemark. Foto: Lars Tor Endresen / NRK

De ber derfor sin egen regjering om en timeout.

– Det beste hadde vært å se på regionene på nytt og hva som er de virkelig gode løsningene. Vi må begynne med spørsmålet om hvilke oppgaver vi skal løse, sier Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap).

Ønsker ikke å spekulere

Etter planen skal regjeringen fremme en proposisjon for Stortinget våren 2022 med forslag til vedtak om deling av de aktuelle fylkeskommunene og nye fylkeskommunegrenser.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Bjørn Arild Gram (Sp), kommunal- og distriktsminister, ønsker derfor ikke å spekulere i hva Grenlands-kommunene vil foreta seg ved en splitting av fylket.

– Det er høyst uklart om det vil fremmes en søknad fra kommunene som utgjør Grenland, og derfor ønsker jeg heller ikke å spekulere i en slik tenkt problemstilling, sier han til NRK.

Han mener prosessen er oversiktlig.

– Det er til sammen 10 tvangssammenslåtte kommuner og 4 tvangssammenslåtte fylkeskommuner som har fått brev fra departementet, og som gir de som ønsker det en mulighet til å søke om oppløsning.