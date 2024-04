- Bamble kommune planlegger å utvide vann- og avløpsanlegget på Bunestoppen for å gi vannforsyning og avløp til 120 nye boliger.

- En sjelden orkidé, "Rød skogfrue", kan hindre utvidelsen da den har et eget vern gjennom en egen lovforskrift.

- Naturvernforbundet mener at vann- og avløpsanlegget vil komme i direkte konflikt med verneforskriftene for den sjeldne orkidéen.

- Kommunen har vedtatt å bygge vann- og avløpsanlegget til tross for innsigelse fra Statsforvalteren, men planlegger å ta hensyn til blomsten i en detaljplan.

- Naturvernforbundet mener kommunen burde finne vann et annet sted og spør om prisen for våre mest sjeldne arter kan måles i kroner og øre.

- Varaordfører i Bamble, Lars Inge Rønholt (H), mener de gjør det de kan og at de sparer på mye annen natur.

