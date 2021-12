Color Line tar ut nok en ferge av drift

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fra og med 2. januar har Color Line besluttet å ta ut M/S Color Hybrid av drift. Dette som følge av strenge smitteverntiltak i både Norge og Sverige, skriver de i en pressemelding.

Fergens rute er mellom Sandefjord og Strømstad.

I midten av desember besluttet selskapet å ta M/S Color Viking på samme rute ut av drift.

– Når Sverige nå høyner tiltaksnivået og innfører nye innreisekrav fra 28. desember må vi dessverre også ta Color Hybrid ut av drift inntil videre, sier konsernsjef Trond Kleivdal i pressemeldingen.

Fra og med 28. desember har svenske myndigheter besluttet at alle utenlandske reisende må fremlegge negativ koronatest ved innreise til Sverige. Dette gjelder også folk som er fullvaksinerte.

– Da ser vi ikke muligheten til å ha bærekraftig passasjerdrift på den ruten over nyttår, sier Erik Brynhildsbakken, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line.

Han forteller at de har tatt ut sine to ferger som går til Sverige. Også to cruiseskip mellom Oslo-Kiel er tatt midlertidig ut av drift.

De to fergene som fortsatt går som vanlig er hurtigfergene til Hirtshals fra Larvik og Kristiansand.

Permitterer 150 ansatte

Som følge av at Color Hybrid også blir tatt ut av drift, er det ytterligere 150 ansatte på land og sjø som blir permitterte.

Dette kommer i tillegg til 800 ansatte som tidligere har fått varsel om permittering da de besluttet å innstille de andre skipene.

– Vi har en veldig god kontakt og dialog med våre ansatte og våre tillitsvalgte, og jeg tror det er en felles forståelse i selskapet om situasjonen og nødvendigheten av tiltakene. Også jobber vi jo selvfølgelig for å få alle våre ansatte tilbake så raskt som mulig, sier Brynhildsbakken.

Color Line har tidligere i pandemien lagt alle fergene deres til kai for passasjerdrift. Nå håper Brynhildsbakken at smittetoppen vil trekke seg tilbake, slik at de kan komme seg raskt tilbake i drift.

– Trasig

Leder Johnny Hansen i Sjømannsforbundet er jevnlig i kontakt med tillitsvalgte hos Color Line.

– Det er trasig at ansatte blir permittert på nytt, etter å ha vært permittert i over ett år, sier Hansen.

Han sier det er forståelse for situasjonen blant de ansatte, men at permitteringene rammer hardt.

– Det er enkelte der flere i samme familie jobber på samme båt. Da forsvinner mye av inntekten, og det er nok noen som må finne seg noe annet å gjøre, sier han.