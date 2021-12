– Et vanvittig syn, forteller feiermester i Sandefjord brann og redning, Christin Forsmann.

Denne uka ble brannvesenet i Sandefjord ringt opp av en huseier som ble redd da ovnen hennes nærmest så ut til å eksplodere. Det var såpass kaldt inne at hun ville raskt få opp varmen i huset.

Men hun var tom for ved og kastet derfor inn fire vedbriketter. En vedbrikett med litt størrelse på gir tre ganger så mye energi som en vedkubbe.

– Jeg tenkte at det var flaks at dette gikk bra. Det blir så innmari varmt, forteller Forsmann.

Ovnen ble rødglødende og ble overopphetet ganske fort.

– Ting kan smelte og det kan ta fyr på vegger. Jeg tenkte; stakkars dama, hun må jo ha vært redd. Og det ble hun også, sier feiemesteren.

Hun mener det generelt ikke er farlig å bruke briketter. Men det er lurt å starte med opptenningsved og bruke maksimalt en brikett i timen.

De fleste av vedbrikettene man får kjøpt i butikkene, inneholder overskuddsflis og enkelte kan også brennbart bindemiddel i seg. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Kan sprekke opp

Så høy varme kan også føre til at ovnen kan skli ut av «sømmene» sine på grunn av store temperaturforskjeller.

Det kan også sprekke opp i skjøtene, forteller feiermesteren.

– Jeg vil tippe det er godt over 1000 grader i den ovnen. I et brennkammer må man normalt ha rundt 600 grader for å få god forbrenning. Og når hele ovnen gløder på denne måten, er det nok godt over, tror Christin Forsmann.

De anbefaler at det normalt aldri burde ligge mer enn tre vanlige kubber med ved i et ildsted, noe som altså tilsvarer en vedbrikett.

LIKE VARMT: Ifølge Store norske leksikon er har lava fra vulkaner ofte en temperatur på 1000 grader. Altså samme temperatur som i ovnen til Sandefjord-kvinnen. Foto: Salvatore Allegra / AP

Flere pipebranner i år

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har antall pipebranner økt det siste året.

– Vi har flere pipebranner i år enn tidligere, sier leder av feierseksjon i Vestfold interkommunale brannvesen, Jan Espeseth.

Han tror at de høye strømprisene, i kombinasjon med en kald vinter, kan være en årsak til flere pipebranner i år.

– Dette kan gjøre at folk går mann av huse og kjøper inn mye ved, og fyrer hardere enn før.

Han presiserer at det også kan være flere årsaker til økt antall pipebranner, som for eksempel fuktig ved eller for store kubber.

I Norge ble det i 2020 registrert 1128 pipebranner, mens i 2021 ble det registrert 1471 pipebranner.