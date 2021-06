Norske jordbær selges for opptil 90 kroner kurven i år. Nå ligger prisen på 60–80 kroner kurven.

Dyre jordbær må vi regne med også i framtida, mener Thorleif Müller i Norges Bondelag.

Han tror normalpris for en kurv vil ligge på rundt 50 kroner i årene framover.

Vanligvis pleier kurven å koste 30–40 kroner på sommeren, men også lavere ved kampanjer.

– Jeg tror vi må venne oss til noe høyere jordbærpriser enn det vi har hatt. Kanskje på nivå med i fjor, sier Müller som selv er jordbærprodusent.

Prisen vil falle utover sommeren når det blir mer jordbær.

– Den vil bli lavere, for nå er vi helt i begynnelsen av sesongen. Kjedene avgjør hva de vil ta i pris. Det styrer ikke bonden, sier han.

DYRERE: Prisene i butikk er nå preget av lite jordbær på markedet, sier Thorleif Müller i Norges Bondelag og som selv er jordbærprodusent. Foto: Privat

Færre jordbærbønder

Siden år 2000 er antall jordbærbønder redusert fra over 1200 til 300 i 2020.

Det viser tall fra Landbruksdirektoratet.

Størst var reduksjonen fram til 2010 da over 700 bønder sluttet med jordbær.

Tidligere har dette blitt kompensert ved at de andre dyrker litt mer.

Men de siste par årene har produksjonen gått kraftig ned. Også store bønder reduserer områder til jordbær.

– Nå har vi ikke råd til å miste flere. Det klarer ikke de som er igjen å kompensere, sier Müller.

Jordbærproduksjonen i Norge er i en kritisk situasjon, mener Bondelaget.

I fjor ble den redusert med 30 prosent fra 2019. I år kan den bli halvparten av et godt år.

Müller tror ikke produksjonen vil komme over to tredjedeler av det den har vært.

– Trenden er at vi får lavere jordbærproduksjon. Det er jeg redd for, sier han.

Mistet arbeidere

I år har jordbærbøndene slitt med å skaffe nok arbeidskraft til åkerne. Utenlandske sesongarbeidere har dratt til andre land der de slipper karantene.

Det vil være mangel på arbeidskraft også neste år, tror Norges Bondelag.

– Det er ikke sånn at neste år er alt bra igjen. Den skaden har nok skjedd på litt mer permanent basis, sier Müller.

Får positive tilbakemeldinger

Jordbærbonde i Vestfold, Hans Olav Moskvil, tror prisen på jordbærene nå er mer normal.

For ti år siden ble de solgt for billig, mener han.

– Det er krevende å holde på med jordbærproduksjon. Du skal være best i klassen for å tjene penger, sier han.

KREVENDE: – Det er krevende å holde på med jordbærproduksjon, sier Hans Olav Moskvil som har dyrket jordbær i over 20 år. Han mener årets priser er mer normale. Foto: Helena Rønning / NRK

Vær, frost, klimaendringer og nok ansatte til rett tid er risikofaktorer.

– Det er mye som skal klaffe. Det er mye annet man kan bruke sommeren på enn å dyrke jordbær, smiler Moskvil.

Han har ikke fått klager på prisen i år.

– Nei, egentlig har jeg bare fått positive reaksjoner. Det er det det koster, er det jeg har hørt, sier Moskvil.

Unntak i år

Forhåpentligvis blir årets sesong et unntak, tror Norgesgruppen.

– Pandemien preger sesongen veldig i år. Men det er for tidlig å konkludere hvordan prisene og markedet blir framover, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland.

IKKE BEKYMRET: Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen er ikke redd for at norske jordbær ikke vil bli solgt selv om prisen fortsetter å være høyere enn tidligere år. Foto: NorgesGruppen

Hun er ikke bekymret for at bærene ikke vil bli solgt dersom prisen fortsetter å være høyere enn tidligere år.

– Jeg tror nordmenn er veldig glade i norske jordbær og er klar over at de er unike, sier hun.

Coop forventer mindre bær i år og dermed dyrere pris.

– Produsenter sliter med å skaffe nok arbeidskraft og har høyere kostnader. Det gjør at vi må forvente høyere pris på jordbærene i år enn normalt, sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen.

IKKE NOK: Ikke bare blir jordbærene dyrere, men det vil ikke bli mulighet til å skaffe like mye jordbær i år som ellers, sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen. Foto: John Andreassen/COOP

Han tror mange ikke vil kjøpe like mange kurver som de pleier.

– For mange blir nok dette stive priser. Men det er en like stor utfordring at de ikke får muligheten til å kjøpe norske jordbær, fordi det ikke blir så stor tilgang som vi ønsker, sier han.