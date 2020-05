Bil køyrde av vegen og inn i hus i Skien

Føraren var åleine i bilen. Han er skadd, men skadegraden er førebels ukjent, melde Sør-aust politidistrikt i 2.15-tida.

Føraren er køyrd til sjukehus for undersøking. Det er òg teke prøvar av føraren. Politiet mistenkjer at han var påverka av narkotiske stoff under køyringa.

Politiet seier spor på staden vitne om at bilen òg har halde stor fart.

– Store steinar er flytta fleire meter som følgje av samanstøyten. I tillegg er det merkar høgt oppe på ein straumstolpe, skriv politiet på Twitter.

På huset er det knust eit stort vindauge inn mot stova.

Dei som bur i huset låg og sov då ulykka skjedde. Dei er uskadde, men oppskaka, ifølgje politiet.