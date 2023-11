Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Flere sykehus melder om en økning i unge som tar overdose på smertestillende, spesielt paracetamol.

Ungdom deler bilder og videoer av seg selv i sykesenger med intravenøs i armen på sosiale medier, spesielt TikTok.

Fagfolk mener at dette er et rop om hjelp og en måte for ungdom å rette oppmerksomhet mot sine problemer.

Det er bekymring for at denne trenden sprer seg og kan påvirke andre unge til å prøve det samme.

Psykologspesialist Marthe Opsal mener at den yngre generasjonen har lite trening i å håndtere ubehag, og at dette kan være en del av problemet.

NRK har nylig omtalt at flere sykehus opplever en økning av barn og unge som tar for mye smertestillende.

Noen av dem deler videoer og bilder av inntaket eller fra sykehussenga.

Videoen øverst i saken viser en anonym bruker på TikTok som drikker en flaske med flytende Paracet.

En annen har delt bilde av seg selv liggende i en sykeseng med intravenøs i armen.

Det ligger mange bilder og videoer fra sykehus ute på sosiale medier som TikTok. Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

Disse ungdommene er i en fortvilt livssituasjon, mener overlege Morten Falke.

– Alle har gått gjennom den vanskelige ungdomstiden, men nå er det kanskje enda vanskeligere for våre unge.

Hver uke må Sykehuset i Vestfold behandle rundt tre pasienter i alderen 12–16 år som har tatt for mye smertestillende.

Morten Falke, overlege på barne- og ungdomsavdelingen hos Sykehuset i Vestfold. Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

Poster innlegg fra sykesenga

Sykehuset registrerer at flere unge pasienter poster bilder og videoer når de får helsehjelp.

På den måten får ungdommene rettet oppmerksomhet mot seg selv og sitt problem, mener overlegen.

– Gjennom sosiale medier, ta bilder, sende snaps og meldinger til venner og bekjente. Dette er nåtidens unges måte å distribuere sitt eget fokus på.

Det er en stor bekymring rundt denne dele-trenden, forteller Falke.

– Dette er noe vi ser sprer seg, både i enkelte lokale grupper og miljøer. Men vi er også redd for den generelle spredningen ut i ungdomsmiljøer og samfunnet.

– Veldig skadelig

De har ikke lagt merke til at det postes fra sykesenga, men synes det er leit at det skjer.

Det sier de tre niendeklassingene som NRK har snakket med. De tror ungdommer deler fordi de trenger hjelp.

Irini Mohammed, Ahmed, Ingrid Bettum Poulsen og Sigmund Ulshagen går i niende klasse på Byskogen skole i Tønsberg. Ingen av dem har selv sett disse videoene. Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

– Det kan gi andre ideer til å prøve det ut selv, og det er veldig skadelig, sier Sigmund Ulshagen.

Noen gjør det kanskje for å få mange visninger, få kjærlighet og anerkjennelse, tror Ingrid Bettum Poulsen.

– Jeg synes det er skummelt og ubehagelig at folk gjør det.

Elevene får støtte fra rektor Andreas Dyre-Hansen. Han tror mange har et ønske å fortelle om problemene, men at de mangler verktøy for å uttrykke seg.

Rektoren synes det er trist at noen er villige til å ta så store mengder med smertestillende.

Andreas Dyre-Hansen er rektor på Byskogen skole i Tønsberg. Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

Han tror også at det finnes flere grunner til at overforbruket deles i sosiale medier.

– På en annen side, er det de som utfordrer livet med å være tøffe, kule og få oppmerksomhet på det.

Lite erfaring med ubehag

Halve døgnet er ungdommer aktive på mobilen.

Det kan være en av grunnene til at de søker bekreftelse gjennom sosiale medier, tror psykologspesialist Marthe Opsal.

Ungdommer forteller henne hvor viktig det er for dem å få likerklikk og kommentarer.

Psykologspesialist Marthe Opsal på Familiehuset i Tønsberg. Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

Psykologen er bekymret for utviklingen. Hun mener den yngre generasjonen har lite trening i å føle ubehag, og at det derfor blir vanskelig å tåle det.

– Vi lar oss lett avlede. Det er den raskeste strategien når noe er ubehagelig, sier Opsal.

Det gjør at vi ikke får kjenne på at livet svinger, og at det også kommer til å gå bra.

– Det er en kjempeviktig erfaring, og kunnskap man får ved å erfare når det går ned, og at det også går opp igjen.

Se forklaringsvideoen under for å lære mer om paracetamol:

