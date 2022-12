Barn deler grove overgrepsvideoer – nå sender politiet brev til foreldrene

Mobilen er med hvor enn de går.

Barn og unge har hele verden i lomma, og er bare et tastetrykk unna grusomme syn.

Politiet i Sør-Øst ser nå en økning i delingen av virale overgrepsvideoer blant unge mellom 12 og 18 år, og er bekymra.

– Dette er videoer med ekstremt innhold.

Det sier Borghild Bjerketvedt, som er forebyggende koordinator for familievold- og seksuallovbrudd i Sør-Øst politidistrikt.

Videoene blir stort sett delt via Snapchat, forteller Bjerketvedt.

Får brev i postkassa

Politiet vet at de ikke klarer å stoppe delingen. Likevel går de nå til et nytt skritt for å prøve å begrense noe.

De er allerede i gang med å sende ut brev til foreldrene til barna som har delt disse videoene for første gang.

Se eksempler på brevene nedenfor.

Borghild Bjerketvedt i politiet forteller at hovedbudskapet i brevet er å informere foreldre hva som har skjedd, og at det i utgangspunktet er en straffbar handling.

De har et ønske og en forventning om at foreldrene tar en prat med barna sine, og informere om at dette er ulovlig.

– Vil det ikke skremme foreldre veldig å få et slikt brev?

– Jeg tenker det kan være skremmende, men vi lever i en tid hvor barn er mye på nett. Det må vi voksne ta innover oss. Det må ikke være farlig å ta denne praten med ungene sine.

Hvis det samme navnet blir registrert på nytt og har delt ulovlig materiale igjen, vil politiet reagere annerledes. Det kan være en bekymringssamtale, straffesak eller inndra telefonen, forteller Bjerketvedt.

Redd for normalisering

Politiet er redd for at deling av de grove videoene skal gjøre at innholdet normaliseres og aksepten blir større.

Siv Elise Kvamsdal er politiadvokat og strategiskforebyggende jurist. Foto: Bettina Olie Bjerkholdt / NRK

– Jo mer du ser av noe, jo mindre opprørt blir du av det. Reaksjonen bedøves.

Det sier politiadvokat og strategiskforebyggende jurist Siv Elise Kvamsdal.

– Grensene flyttes, og det er vi veldig på vakt mot. Særlig når det gjelder seksualisering av barn. Det er et samfunnsansvar å passe på den grensa.

Blir oppdaget

Mari Juli Wille er etterforskningsleder for Darkweb-gruppa i Sørøst. Hun tror mange ikke vet at Snapchat følger med.

– Hvis noen sender ulovlig materiale, blir det oppdaget.

I alle politidistrikt i Norge er det opprettet grupper som jobber med internettrelaterte overgrep.

De samarbeider med Kripos og NCMEC.

Sistnevnte er et knutepunkt som alle sosiale medier kommer med tips til, og de fordeler disse tipsene til landene det stammer fra. Det blir igjen fordelt ut til politidistriktene.

I 2021 mottok Sør-Øst politidistrikt nest flest NCMEC-rapporter av alle politidistrikter i Norge.

– Vi mottok da 322 slike rapporter. Ikke alle disse var virale videoer, men de aller fleste. Til sammen var det 75 personer som hadde delt slikt materiale, forteller Wille.

September i år var det 72 personer, altså nesten samme antall som hele fjoråret.

OVERGREPSMATERIALE: Mari Juli Wille er etterforskningsleder for Darkweb-gruppa. De jakter på overgripere på det mørke nettet. Foto: Bettina Olie Bjerkholdt / NRK

Norske barn ser mest skadelig innhold

De to siste gangene undersøkelsen EU Kids Online har kommet med tall, har Norge scoret høyt. Norske barn ligger på Europa-toppen når det gjelder å se skadelig innhold på skjerm.

I undersøkelsen fra 2018 kom det frem at 38 prosent unge i Norge, mellom 11 og 17 år, hadde sett skremmende eller voldelig innhold.

I Medietilsynets undersøkelse i 2020 sa 43 prosent, i alderen 13 til 18 år, at de har sett slikt innhold.

Dette er et tema som har vært underkommunisert, mener Kjellhaug Tonheim Tønnesen, faglig leder i Barnevakten.

Kjellhaug Tonheim Tønnesen er faglig leder i Barnevakten. Foto: Privat

Erfaringen deres er at barn snakker sammen om det som er grovt og sterkt, istedenfor foreldrene.

– Hvordan skal foreldre klare å følge med på det barna gjør, er det i det hele tatt mulig?

– De fleste barn trenger egentlig at vi er årvåkne, til stede og har en god kommunikasjon.

Det viktigste er at man kjenner ungen sin og kan lese de, istedenfor å lese loggene deres på telefonen og ha overvåkningsprogrammer, mener Tønnesen.

Små drypp i hverdagen

Foreldre spør som regel hvordan barnet har hatt det på skolen, men Tønnesen tror det er vel så viktig å spørre hvordan de har hatt det på internett i dag.

Hun tror små drypp i hverdagen er viktig.

Vis interesse naturlig, mens man holder på med andre ting, mener hun.

– Da kan vi også vise at vi vet at det er mye på nettet som ikke er greit også, sånn at de ikke tror de må beskytte oss mot det som er sjokkerende. For det er det nok en del som tror.