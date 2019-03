Slår alarm om naive foreldre: – De tror ikke på at barna sprer nakenbilder

Mia Landsem jobber med å spore opp personer som ulovlig sprer nakenbilder av andre på Internett. Hun er blant annet kjent for å ha sporet opp de som stjal nakenbildene til Nora Mørk.

For noen måneder siden ble hun kontaktet av en 15 år gammel jente, som var fortvilet over at et rumpebilde av henne hadde blitt publisert på en åpen konto på Instagram mot hennes vilje.

De påvirkes av gruppepress, og det gir «creds». Mia Landsem om hvorfor unge deler nakenbilder

Bildet var ifølge jenta blitt sendt i fortrolighet til en jevnaldrende gutt, som delte det med en kamerat.

– Jenta fortalte meg at guttene tidligere hadde bedt henne om bilder og at det nå hadde blitt brukt mot henne. Hun var veldig lei seg og visste ikke hvem hun kunne prate med, sier Landsem.

Hver dag mottar Mia Landsem meldinger fra fortvilede jenter som har fått sine intime bilder spredt på Internett mot deres vilje. Nesten alle synes det er vanskelig å snakke med sine foreldre om det som har skjedd. Foto: Sigurd Steinum / NRK

NRK er kjent med at Landsems metoder er både omstridte og omdiskutert, men mener at hun i denne artikkelen har interessante innspill i en viktig debatt.

Har du opplevd at dine nakenbilder har blitt spredt mot din vilje? Kontakt NRKs reporter her.

Hevdet sønnen fikk bilder ufrivillig

Oppbevaring og deling av seksualiserte bilder av barn er forbudt etter straffelovens paragraf 311. Er du over 15 år, kan du bli straffet for handlingen.

Landsem kontaktet foreldrene til de to guttene som var involvert i saken. Den ene gutten hadde lagret bildet jenta sendte, mens kameraten delte det på Instagram.

Over telefon introduserte Landsem seg for foreldrene til gutten som hadde lagret bildet. Deretter presenterte hun lovverket og forklarte at sønnen deres hadde videresendt et rumpebilde av en jente mot hennes vilje.

– Når de involverte er mindreårige, kontakter jeg foreldrene slik at saken kan løses uten å blande inn politiet, forklarer hun.

Les også: Ungdommer gjør seg til lovbrytere uten å være klar over det

Men hun opplevde at foreldrene var lite interesserte i å erkjenne at sønnen hadde gjort noe galt.

– De trakk frem at han tidligere hadde fått tilsendt uønskede nakenbilder. Men hvis han ikke ville ha dette rumpebildet, er det jo rart at han lagret det og delte det med en kompis.

– Kan du forstå at foreldre blir skeptiske når du kontakter dem direkte og kommer med påstander om deres barn som de ikke har kjennskap til?

– Jeg kan forstå det. Men med tanke på hvor mye mediedekning dette temaet har fått, synes jeg det er rart. Det er derfor jeg presenterer meg selv og sier hva jeg driver med før jeg forteller dem hva som har skjedd.

Landsem forklarer at foreldre hun kontakter i lignende saker ofte reagerer med å prøve å bortforklare det som har skjedd.

Hun mener det er viktig å ikke være naive overfor egne barn.

– Foreldre må være mer åpne for å tro at deres barn kan være involvert i deling av nakenbilder. De kan være verdens beste foreldre og ha verdens smarteste unge, men det er ikke alltid de oppfører seg likevel.

Guttens mor: – Jentene har også et ansvar

Etter telefonsamtalen fikk Landsem tilsendt en rekke tekstmeldinger fra foreldrene til gutten. Noen av meldingene fra faren var av svært aggressiv karakter og inneholdt grovt språk rettet mot henne.

I tillegg stilte moren spørsmål ved hvilket ansvar jenter har når de sender intime bilder.

Dette poenget gjentar hun også når NRK kontakter henne.

– Det går ikke an å sende bilder til gutter og mene at det bare er gutten sin feil etterpå. Jeg har en datter selv. Hvis hun sender et nakenbilde til hvem som helst, har hun et ansvar fordi hun vet at det ikke er greit. Det er kanskje lov, men det er ikke greit.

Begge foreldrene gjentar også det de sa til Landsem om at sønnen tidligere har fått tilsendt uønskede bilder av seksuell karakter.

Landsem understreker at det aldri er offerets feil dersom intime bilder blir delt mot hans eller hennes vilje. Hun sier det kan oppleves som belastende for barn og unge å få skylden i slike saker.

21-åringen viser til en undersøkelse utført av InFact/YouGov på vegne av Telenor og Unicef Norge, der det fremgår at én av tre unge ville skyldt på seg selv hvis nakenbilder de har sendt kommer på avveie.

Les også: Derfor deler ungdom nakenbilder

– Som forelder vil man alltid forsvare barnet sitt

Under telefonsamtalen Landsem hadde med foreldrene til den 15 år gamle gutten, skal han ha prøvd å forklare seg i bakgrunnen mens samtalen pågikk.

Guttens mor sier at hun opplevde at Landsem ikke ga sønnen tilstrekkelig mulighet til å forklare seg.

– Hun sa at han løy. Det kan godt hende han gjorde det, men han har lov til å prøve å forklare seg. Så er det min jobb som mor å finne ut av hva som egentlig har skjedd, sier moren.

I etterkant innrømmet sønnen å ha lagret og sendt bildet videre til kompisen.

– Vi har snakket om regelverket hjemme tidligere, så han vet at han ikke har lov til å lagre eller sende sånne bilder. Jeg vil heller ikke gi et inntrykk av at jeg synes dette er greit, sier moren.

Mia Landsems tips ved bildetyveri Ekspandér faktaboks Ta skjermdump av det som er delt. Få gjerne med hele nettsiden. Lagre nettadressen der bildet/videoen er spredt. Skriv ned alle navn, brukernavn, e-postadresser og liknende informasjon om den som har spredt bildet/videoen. Om det er «anonymt» så er det ofte et nummer med i innlegget, et såkalt «thread number». Ta med deg alt du har sanket inn til politiet, og anmeld saken. Det er viktig i noen saker, at du anmelder før det har gått to år siden gjerningstidspunktet. Hjelp politiet. Gi all info du har, og vær din egen detektiv. Finn ut hvem som har tatt bildet og hvor og prøv ditt beste for å spore opp tidlig spredning. Ha noen å prate med. Dette er tungt. Kontakt gjerne psykolog og snakk med de du har rundt deg.

NRK har også vært i kontakt med guttens far. Han beklager språket i meldingene til Landsem.

– Jeg beklager at jeg var så brå. Som forelder har man alltid lyst til å forsvare barnet sitt. Jeg mener at alle de tre ungdommene har skyld i denne saken, men jeg vet at sønnen vår ikke er en engel. Dette er ikke en oppførsel vi synes noe om.

Han mener at delingen av nakenbildet har foregått uten at han har visst noe.

– Jeg skulle ønske at vi som foreldre visste mer om hva barna våre driver med på sosiale medier.

Et økende problem

Ulovlig spredning av nakenbilder av barn og unge på Internett har fått mye oppmerksomhet det siste året.

En rapport fra Medietilsynet viser at ett av ti barn mellom 13 og 16 år har delt et nakenbilde, mens tre av ti har følt seg presset til å gjøre det.

I desember uttalte Politiet i Vestfold at de opplever en økning av barn under ti år som sender nakenbilder til hverandre.

– Barn begynner å komme på Snapchat, Youtube og Skype når de er rundt ni år gamle, og da ser vi flere eksempler på at de tar nakenbilder og sender til hverandre, sa politioverbetjent Hege Skar.

– Vi som foreldre må ikke være naive

Ringstabekk ungdomsskole i Bærum er én av skolene som har hatt hendelser med deling av nakenbilder blant sine elever.

I fjor arrangerte de et såkalt storforeldremøte, der alle foreldrene med barn på skolen var invitert til et foredrag i regi av Stine Sofie Stiftelsen, med nettopp deling av nakenbilder som tema.

Styremedlem Mette Espedal i Stine Sofie Stiftelsen sier at skolen kan spille en viktig rolle som arena for bevisstgjøring rundt ulovlig spredning av nakenbilder. Foto: Privat

Samtidig ble det avholdt et tilsvarende informasjonsmøte for elevene ved skolen.

– På grunn av omfanget av dette problemet, bestemte vi oss for at vi som foreldre må gjøre noe med det, sier styremedlem i Stine Sofie Stiftelsen, og tidligere FAU-representant på Ringstabekk skole, Mette Espedal .

Espedal erkjenner at foreldre ofte har en tendens til å bagatellisere saker som involverer deres egne barn.

Det mener hun er uheldig.

– Vi som foreldre må ikke være naive. Vi må ta tak i det dersom det skjer, og søke råd hos andre som har erfaring med problemet.

– Hvordan mener du foreldre bør opptre overfor sine barn i slike saker?

– De må tørre å være åpne, og være en tydelig og snill voksen person. Det er viktig å ikke være fordømmende. Vi må snakke med ungdommene, for å ha dem med på laget.

Elevene overrasket over lovverket

På informasjonsmøtet fikk elevene høre historier som illustrerer hvilke konsekvenser nakenbildespredning kan ha for de involverte. I tillegg ble de informert om lovverket rundt deling av seksualiserte bilder av barn.

Espedal sier hun har inntrykk av at elevene opplevde det som lærerikt.

– De skvatt veldig over å se de ulike strafferammene svart på hvitt. Noen ble nesten litt sinte og lurte på hvorfor ingen hadde sagt dette direkte til dem før.

De positive erfaringene fra informasjonsmøtene på Ringstabekk skole, er bakgrunnen for at Espedal foreslår slike også burde avholdes på andre skoler rundt om i landet.

PÅ den måten kan foreldre og barn få den samme kjennskapen til lovverket rundt deling av nakenbilder, og de potensielle konsekvensene det kan få for de involverte.

Det mener Espedal skaper et godt grunnlag for en åpen dialog.

– Slik at forebygging kan bli et naturlig tema i de fleste hjem, sier hun.

Barneombudet: Digital dømmekraft må på læreplanen

Til rapporten «Alle kjenner noen som har opplevd det», snakket Barneombudet med 200 ungdommer om seksuelle krenkelser.

Flere av ungdommene etterlyste mer kunnskap om lovverket rundt deling av nakenbilder.

– Det er altfor mange som ikke vet hvor grensene går, og i liten grad kjenner til straffereaksjoner de kan bli møtt med, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Barneombud Inga Bejer Engh. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bejer Engh mener at kunnskap om digital dømmekraft må inn på læreplanen fra og med første klasse og ut videregående.

– Vi etterlyser en chattetjeneste hvor ungdom kan få raskt svar på spørsmål om krenkelser, og hjelp til sletting av bilder dersom man blir utsatt for det.

– Hvordan bør foreldre opptre når deres barn er involvert i nakenbildespredning?

– De må sette seg inn i hva barna gjør på nett, og følge aktivt med fra starten av. De må snakke med barna om disse temaene og la digital dømmekraft være en del av hverdagssamtalen.

– Veiled dem og gi dem råd, og la dem alltid føle at de blir tatt vare på om de møter ubehageligheter når de er på nett.