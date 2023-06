Follobanen-rapport avdekker tidspress og svikt i den organisatoriske ledelsen i Bane Nor

Det lå bak svikt på flere områder da Follobanen måtte stenge etter bare få dager i drift i desember i fjor. Det viser den interne granskingsrapporten fra Bane Nor, som ble lagt fram mandag.

Stengingen av Follobanen Ekspander/minimer faktaboks Follobanen åpnet 11. desember 2022, men måtte stenges ni dager senere, den 19. desember.

Fra denne datoen gikk togtrafikken mellom Oslo og Ski som før: på den «gamle» Østfoldbanen.

Follobanen åpnet igjen 5. mars 2023.

Under stengningen pågikk det feilsøking og feilretting.

Foreløpige beregninger viser at dette har kostet rundt 80 millioner kroner.

Brannen og røykutviklingen fikk store trafikale konsekvenser, men innebar liten risiko for mennesker og natur. Hendelsen førte ikke til personskader eller skader på miljøet. Kilde: Bane Nor

– Vi har flere forbedringspunkter. Særlig gjelder dette internt samarbeid og kvalitetssikring av våre prosjekter. Rapporten peker på både direkte tekniske feil og organisatoriske forhold. Nå er vi i gang med å få på plass tiltak som skal svare på anbefalingene. Noen har vi satt i gang og andre er i planleggingsfasen, sier Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane Nor.

Ikke godt nok utført

Den direkte årsaken til at Follobanen ble stengt, var at skjøter og endeavslutninger ikke var utført godt nok. Det dryppet alkalisk vann ned på en isolator, noe som endte med å skape varmegavarmganglskjøter.

Granskingen finner også andre funn som ikke knyttes direkte til stengningen av banen.

Tidspress.

Mangel på ansvarsfordeling.

Mangel på opplæring.

Uenighet, manglende forståelse og samspill internt mellom de som var ansvarlige for prosjektet og de som skulle drifte banen.

Et av de bakenforliggende punktene som kommer fram i rapporten er tidspress.

Utbyggingen var forsinket, og etter flere utsettelser ble 11. desember 2022 satt som endelig åpningsdato for Follobanen. For å rekke dette måtte entreprenøren overlevere en ferdig Blixtunnel før november.

Ifølge undersøkelsesgruppen ble åpningsdatoen opplevd som «udiskutabel» i Follobaneprosjektet.

Både fordi en ny ruteplan for togtrafikken 2023 skulle innføres samme dag, og fordi Bane Nor var bekymret for at enda en utsettelse ville føre til store forsinkelser og et stort tillitstap hos myndigheter, togselskaper og de reisende, står det i rapporten.

Skepsis

Det var skepsis innad i Bane Nor til løsninga som ble valgt på Follobanen.

– Undersøkelsesgruppen erfarer en skepsis i Bane Nor til løsningen som ble valgt på Follobanen, med jording av kabelskjerm i begge ender. Dette er en løsning som ikke er vanlig på jernbanen i Norge, heter det i rapporten.

Analyserapporten inneholder 13 anbefalinger.

Dette innebærer blant annet en sikrere kvalitetskontroll, testing av anlegg, og klarere rollefordeling.