Anonym giver reddet kirke fra strømkrise: – Rjukan kirke skulle være varm

– Vi fikk en telefon fra en person som sa at vi bare kunne dra bort for å sette på strømmen, forteller Kirkeverge Susann Myhra Styrvold til NRK.

Betingelsen er at kirken holder åpent som normalt, skriver Dagen, som omtalte den anonyme giveren først.

Kirkevergen vil ikke si hvor store summer det er snakk om hver måned.

– Men det er en god del, så vi er veldig takknemlige – både vi som jobber her og folk i Tinn kommune – veldig, veldig takknemlige, sier Styrvold til Dagen.

Rjukan kirke er lagd i stein og betong og er dyr å varme opp. Strømmen har blitt langt dyrere og kirken hadde i oktober allerede brukt opp strømbudsjettet for 2021. I oktober ble kirken bestemt stengt.

Den eneste varme som har vært på, er for å ta vare på det store orgelet i kirken. I advent og julehøytiden skulle derimot kirken være åpen, og deretter stengt igjen frem til våren.

– Vedkommende som ringte, sa; «Rjukan kirke skulle være varm». Det er vi kjempeglade for, forteller Styrvold til NRK.

Spent på prisene fremover

Strømsjokket kirken opplevde, gjør kirkevergen spent på strømprisene også fremover.

Høye strømpriser er en utfordring for menigheter over hele Østlandet. Flere kirkeverger NRK var i kontakt med i oktober forteller at strømbudsjettet for dette året er brukt opp.

– Vi har allerede brukt 200.000-300.000 mer strøm enn fjoråret, sa Kjetil Gjerde, kirkeverge i Ringerike.

På Rjukan er kirken der den mest brukte i området. De fryktet at stengingen skulle få konsekvenser for begravelser, men det rakk det ikke gjøre.

– Vi håper de høye strømprisene ikke fortsetter som det gjør nå, men nå er vi også litt mer bevisste på det. Nå har vi en i hvert fall mulighet til å samle litt flere folk igjen i kirken.