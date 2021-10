Tinn Kirkelig Fellesråd har valgt å stenge Rjukan kirke i vinter. Med unntak av advent vil kirken være stengt fram til mars.

Årsaken er høye strømpriser, skriver Rjukan Arbeiderblad.

– Vi gjør det for å spare strøm. Rjukan kirke er lagd i stein og betong og er dyr å varme opp. Strømmen har blitt langt dyrere og vi har allerede brukt opp strømbudsjettet for 2021, sier kirkeverge Susann Myhra Styrvold til avisa.

Det vil stå litt varme på av hensyn til det store orgelet, men ellers blir kirken stengt frem til jul. I advent og julehøytiden vil kirken være åpen, deretter stenges kirken igjen frem til våren.

– Nå er ikke dette noe vi ønsker, men dette er noe vi er nødt til å gjøre av økonomiske årsaker, sier Styrvold.

– En alvorlig situasjon

Høye strømpriser er en utfordring for menigheter over hele Østlandet. Flere kirkeverger NRK har vært i kontakt med forteller at strømbudsjettet for dette året er brukt opp.

– Vi har allerede brukt 200.000-300.000 mer strøm enn fjoråret, sier Kjetil Gjerde, kirkeverge i Ringerike.

Sigrid Kobro Stensrød, kirkeverge i Larvik Foto: Aina Indreiten / NRK

– Med dagens strømpriser vil vi gå 120.000 kroner over budsjettet vårt i år, sier Sigrid Kobro Stensrød, kirkeverge i Larvik.

– Vi har ikke budsjett til å betale de strømprisene som er nå. Det er en alvorlig situasjon, sier Finn Folke Thorp, kommunikasjonsansvarlig i Oslo kirkelige fellesråd.

De kirkelige fellesrådene omprioriterer nå hvordan de bruker kirkene i kommunen.

– Store steinkirker er dyre å varme opp, så vi har flyttet noen arrangementer og samtaler til andre kirker og lokaler, sier kirkevergen i Ringerike.

– Hvis kirken kun skal brukes til en samtale, legger vi den til et annet sted enn å varme opp kirken for den korte tiden en samtale tar, sier kirkevergen i Larvik.

Kan bli stengt

Dersom de høye strømprisene fortsetter, kan flere kirker bli stengt.

– Et radikalt grep vi kan ta, er å stenge noen av kirkene, men det må forankres flere steder i kirken. Det er ikke noe vi kan beslutte administrativt, sier Thorp.

Også på Ringerike vurderer de om det kan bli nødvendig å stenge enkelte kirker.

– Vi skal ha et møte torsdag for å diskutere situasjonen. Da er det en vurdering vi må ta, sier Gjerde.

I Oslo har de også diskutert å senke temperaturen til 16–17 grader når kirkene er i bruk. Det vil gi store innsparinger, men er også et utfordrende tiltak, innrømmer Thorp.

– I en del arrangementer er det uproblematisk at folk beholder jakka på, men på en del arrangementer for eldre og barn vil det være vanskelig å ha en så lav temperatur, sier Thorp.

Han er også bekymret for konsekvensene det kan få for korøvelser, bryllup og begravelser.

– Hvis vi må gjøre noe som gjør det vanskeligere å ha aktiviteter i kirken, er det ingen god situasjon, sier Thorp.