Tønsberg domkirke er full. Kirken er også fylt til randen av blomster, som blir gitt til ulike institusjoner i Tønsberg etter bisettelsen. Familien ønsker å gi blomstene til mennesker som fortjener og bli sett og verdsatt.

Ikledd hvit dress holder Anita Skorgan minneord til Jahn Teigen.

– Kjære Jahn, jeg har kjent deg så lenge. Allerede fra før vi møttes gjennom musikken.

– Da hørte min første kjærlighet på radio var jeg solgt.

Skorgan snakker om tida før hun og Jahn ble kjærester, og om tiden rett etter. Hun forteller historier fra hvordan det var å være kjæresten til Jahn Teigen. Historier som også får de fremmøtte i kirken til å le.

Hun forteller om en mann som ikke var beskjeden, og som alltid møtte folk med et smil.

– Du elsket ditt publikum, og de elsket deg.

Skorgan forteller at i hennes siste SMS fra Teigen stod det; «Jeg var stor men jeg følte meg liten».

– Da skjønte jeg at du var klar til å dra.

– Jeg vil bære deg med meg for resten av livet ,sier Skorgan.

MINNEORD: Anita Skorgan delte fra sin tid med Teigen. Foto: Stian Lysberg Solum / POOL

– Jeg har mistet en venn

Carola klarer ikke å holde tårene tilbake når hun snakker om hvor mye Jahn Teigen har betydd, og fremdeles betyr for folk og landet.

– Han var veldig bra, ikke bare morsom. Han våget å være seg selv.

Hun forteller at hun møtte Jahn Teigen første gang i 1984, og at han da gjorde et stort inntrykk på henne.

– Han omfavnet meg varmt og med både sin humor og sin store musikalitet.

Etter dette holdt de kontakten.

– Jeg kjenner at jeg har mistet en venn. Samtidig er jeg så takknemlig for den tiden jeg har fått. Han har betydd veldig mye for meg, sier hun med tårer i øynene.

– Jeg kjenner at jeg har mistet en venn, sier Carola Häggkvist.

Også Elisbeth Andreassen er en av de mange som ønsker å være til stede for å ta farvel.

– Jeg tror det blir veldig vakkert, veldig fint, veldig vemodig. Kanskje det blir litt i Jahns ånd når det gjelder musikk, glede, kanskje applaus, det tror jeg, sier hun.

Hun synes all den kjærligheten det norske folk viser for Jahn Teigen, er fint for hans nærmeste.

VAKRE ORD: Elisabeth Andreassen tror det blir sagt mange vakre ord i bisettelsen. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Nær kollega og venn

– For meg er så er det på en måte en litt sånn ut av deg selv opplevelse fordi vi var mest kamerater. Vi var kolleger også, men vi var mest kompiser, sier Herodes Falsk

Falsk sier de hadde mye moro sammen, og at det satt sånt preg og at Jahn har satt sånt preg på hele landet,

– Det er egentlig fantastisk, men jeg hadde aldri beregnet at han skulle dø. Han var egentlig i våre øyne udødelig. Nå blir han kanskje egentlig det også, med sanger og sånne ting, men det er en veldig trist dag, sier Falsk.

Falsk er en av de som skal bære kista ut av kirken.

Familien synger

Anita Skorgan skal synge eksmannens låter «Min første kjærlighet» og «Mil etter mil» under bisettelsen. Deres 35 år gamle datter Sara Skorgan Teigen skal synge «Adieu» etter jordpåkastelsen og før kisten bæres ut av kirken.

I tillegg skal Alexander Rybak synge og spille fiolin, sammen med Tønsberg domkirkes jentekor. Det blir også minneord fra blant andre manager Trond Lie, Anita Skorgan og kulturminister Abid Raja.

NRK sender nå direkte på NRK1 og NRK.no. Selve bisettelsen starter klokken 12.30 og skal ledes av tidligere biskop i Tunsberg, Per Arne Dahl.

Abid Raja om Jahn Teigen

Barndomsvenn

Allerede tidlig onsdag formiddag hadde flere møtt opp utenfor kirken for å få plass.

Bjørn Harald Bakke har gått i klasse med Jahn Teigen gjennom barndommen.

– Det satt en raring bak en pult og skar ansikter.

Dette var Bakkes første møte med Jahn i første klasse.

De startet et band sammen, Little Stones, men det ble med 15 minutter spilletid for Bakke. For Teigen varte musikkarrieren livet ut.

Oppkalt

Enkelte av personene som ønsker å følge Teigen til det siste kommer langveisfra.

Tor Arne Landsem og sønnen Jahn Daniel har kjørt fra Trondheim for å delta i bisettelsen.

– Det er artig å være oppkalt etter ham. Det er ikke alle som får sjansen til å bli oppkalt etter noen, sier Jahn.

Teigen er Tor Arne Landsems store lidenskap. Derfor ble det naturlig å kalle opp sønnen etter artisten.

– Han betyr masse for meg. Måten han har vært på, sangene og tekstene. Også var han litt klovn, sier Landsem.

OPPKALT: Tor Arne Landsem har oppkalt sønnen etter sitt store idol. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Vises på storskjerm

For dem som møter opp og ikke får plass i inne, blir det mulig å følge bisettelsen på storskjerm utenfor kirken.

På grunn av fare for koronasmitte er det satt en begrensing på 500 personer, som får følge bisettelsen utenfra. Samt at det er plass til 500 personer inne.

Fylkeslegen ber også om at personer som er forkjølet eller har underliggende sykdommer ikke møter opp.

Det står vakter utenfor kirken som deler ut hånddesinfiseringsmiddel, og ber folk som er synlig forkjølet om å forlate området.

Jahn Teigen og Anita Skorgan i den norske Grand-Prix- finalen med Teigens komposisjon ''Adieu". Foto: Aftenposten

21 000 hilsener

Jølstad begravelsesbyrå har trykket opp 1500 eksemplarer av programmet for bisettelsen, og også publisert det på sine nettsider.

På nettsidene har veldig mange sendt en siste hilsen på Teigens minneside.

Gravferdskonsulent Thomas Johannesen hos Jølstad opplyser om at over 21.000 mennesker har besøkt minnesiden og tirsdag ettermiddag hadde 624 skrevet hilsener:

Takk for alt du har vært, og fortsatt er for meg, kjære Jahn. Hvil deg nå.

Ingen over, ingen ved siden . Hvil i fred du flotte menneske

Det er satt opp et minnetre ved statuen av Jahn Teigen i Tønsberg.

På treet henger det røde hjerter, hvor det står: «Ikke som alle andre. Jahn Teigens minnetre». På treet han folk skrive og henge opp en siste hilsen.

SISTE HILSEN: Ved statuen av Jahn Teigen har folk begynt å skrive og henge opp hilsener på minnetreet som er satt opp. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Treet er satt opp etter ønske fra familien. Det blir stående ute gjennom dagen, før det flyttes inn på hotellet. Der står det så lenge familien ønsker det.

Etter bisettelsen vil bårebilen kjøre en runde i Tønsberg sentrum før den tar med Teigens kiste til Vestfold krematorium. Klokkespillet i byen spiller «Adieu».

– Berørt et helt land

Kulturminister Abid Raja sier dette først og fremst er en trist dag.

Han er lei seg for Teigens bortgang, og hans tanker går til familien

– Han har berørt hele landet, og bergtatt oss med sine låter.

Raja snakker om låter som har spilt på hele følelsesregisteret vårt, og en mann som har underholdt det norske folk gjennom nesten hele sitt liv.

Han skal holde minnesord i bisettelsen, og da vil han blant annet trekke frem bredden i musikken.

– Hvor ofte har vi ikke sunget med til Min første kjærlighet? Alle som har hatt kjærlighetssorg har sunget denne sangen.

Kulturministeren trekker også frem optimist og mil ettermil. Sistnevnte som ble omfavnet av det norske folk til tross for laber internasjonal interesse.

– Vi tar farvel med en nasjonalskatt.

Rein Alexander sang «Adieu» på Jahn Teigens minnekonsert på torvet i Tønsberg, 29. februar.

Samlet inn penger

Det ble tidlig kjent at staten ikke betaler bisettelsen av Teigen, men det ønsket tilhengerne hans. På kort tid er 250.000 kroner samlet inn via en innsamlingsaksjon.

Når bisettelsen er betalt, skal resten av pengene gå til et fond, forteller initiativtaker Sigrun Syversen.

– Pengene i fondet skal gå til små, rare pjokker som ham, som vil bli noe innen musikk, idrett eller kunst.