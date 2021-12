Anette Sørum var det hun selv beskriver som et typisk barneverns­barn.

I tenårene havnet hun i et rusmiljø, og hun var inn og ut av fosterhjem og institusjoner. Første gang Sørum ble arrestert, var hun 16 år gammel.

– Jeg mistet tilhørighet til familien min, og jeg mistet tillit til hjelpeapparatet, sier hun.

– Men det var én ting jeg visste. At hvis jeg gjorde noe skikkelig galt, ble jeg ivaretatt av arresten.

Fagbladet Politiforum omtalte saken først.

Frykten for å slippe ut igjen

Tenåringsjenta sørget for å bli arrestert når hun følte hun ikke hadde noe sted å dra. Eller de gangene det ble for tøft å være i rusmiljøet.

– Mange ganger var jeg rabiat. Fullstendig ufyselig, sier hun.

Likevel skulle hun ønske de hun møtte kunne se litt forbi det. At de kunne se mennesket og den desperate situasjonen hun stod i.

Hun følte en trygghet i arresten. At noen ivaretok og beskyttet henne. Det verste var å slippe fri igjen.

– Å måtte dra derfra til ingenting. Uten noen plan, uten noe sted å dra til. Da vet man hvor man havner. Tilbake i rusen.

Nå prøver hun å løse dette problemet for andre, sammen med politiet.

Gangen utenfor cellen hos arresten i Tønsberg, var et kjent syn for Anette Sørum. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Slik skal arresten endres

Da Anette Sørum ble løslatt, skulle hun ønske hun hadde et telefonnummer å ringe eller en dør å banke på.

I samarbeid med politiet har hun kommet fram til en enkel løsning som kan være et steg på veien.

Alle som forlater arresten i Tønsberg får nå utdelt en brosjyre med telefonnummer og informasjon om hvem man kan kontakte. Blant andre Kirkens Bymisjon og andre hjelpeorganisasjoner.

Det ble foretatt 25.109 arrestasjoner i Norge i 2020. Sørum tror at en enkel brosjyre kan utgjøre en stor forskjell.

– Hvis én av 100 som får en slik brosjyre tar en telefon som hjelper dem, så er det verdt det.

Men brosjyren er bare starten på en viktig endring, ifølge fagleder for arresten i Sør-Norge, Henning Johnsen.

Fagleder for arresten i Sør-Norge, Henning Johnsen, sier samarbeidet med Anette Sørum er viktig. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Sørum er nå en del av en gruppe som jobber med å utvikle arresten. Samarbeidet startet etter at en ny arrestinstruks ble innført i 2018.

Hovedarbeidet har vært å utarbeide en såkalt verdiplattform. Den handler om hvordan ansatte i arresten møter personene som blir arrestert.

I større grad enn tidligere skal arresten jobbe systematisk med å møte arresterte med empati og respekt, sier Johnsen.

Stikkordene er verdighet, respekt og ivaretakelse.

Faglederen understreker at de ansatte også tidligere har hatt gode verdier og møtt innsatte på en god måte.

– Men nå har vi satt det i system og tydeliggjort det mer. Jeg tror det har blitt mye bedre, sier Henning Johnsen.

Han sier også at arresten har fått til et bedre samarbeid med legevaktene og at de har fått besøkstjenesten opp å gå.

– Ikke helt bortkastet

I dag går det bra med Anette Sørum. 35-åringen har vært rusfri i 14 år, og har mann og to barn.

I tillegg til å være med i arrestgruppen, jobber hun for Kirkens Bymisjon. Hun har også tatt en master i sosiologi.

Det betyr mye for henne å kunne bruke sin erfaring til å hjelpe andre i den situasjonen hun var i.

– Jeg føler at de tøffe årene jeg har stått i, det vanskelig jeg har vært gjennom, det er ikke helt bortkastet.