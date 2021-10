Politiets vedtak om avlivning av den sju år gamle blandingshunden har vært omstridt.

Teddy skal ha angrepet eller skadet mennesker ved fire anledninger i en periode fra 2018 til 2020.

Mange har slått ring om hunden, og det ble samlet inn flere hundre tusen kroner for at eieren kunne prøve saken for retten.

Risiko for at Teddy biter igjen

Tidligere i år avgjorde Nedre Telemark tingrett at politiets vedtak om avlivning var gyldig.

Hundeeier anket saken, men lagmannsretten mener at anken ikke vil føre fram.

Lagmannsretten er ikke i tvil om at det er en fare for at Teddy kan angripe igjen.

– Tross gjentatte angrep viser nye angrep at slik atferd ikke har vært mulig for eier å forhindre. Dette understøtter klart at det er en reell og ikke ubetydelig risiko for at Teddy vil angripe igjen.

Retten finner ingen forsvarlige alternativ til avlivning. Omplassering, trekking av tenner, eller bruk av munnkurv er ikke nok til å hindre at hunden biter igjen.

HENTET: I midten av januar hentet politiet Teddy, og plasserte han på en kennel på hemmelig adresse. Foto: Privat

Ingen tvil om angrep

Bakgrunnen for saken er at en kvinne ble bitt av Teddy i fjor sommer.

Hun fortalte at de hadde spilte kort, og da hun skulle bøye seg fram bet Teddy henne plutselig i leppa.

BLE BITT: Kvinnen som ble bitt, måtte legges inn på sykehus og sy ni sting. Foto: PRIVAT

Kvinnen måtte sy ni sting og legges inn på sykehus som følge av hendelsen.

– Jeg har vært opptatt av at dette ikke må skje igjen, at ingen må oppleve det, sa kvinnen i tingretten.

Hundeeier Joraand Stavåsen har ikke vært uenig i at Teddy har påført personer sår eller rift. Hun har hevdet at det ikke kan karakteriseres som angrep eller skade.

Lagmannsretten mener derimot at det ikke er tvil om at samtlige fire hendelser oppfyller lovens krav til angrep eller skade.

Stavåsen må betale saksomkostninger for lagmannsretten.

NRK har vært i kontakt med hundeeieren etter avgjørelsen fra Agder lagmannsrett, men hun vil ikke kommentere saken.