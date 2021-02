I desember bestemte politiet at hunden, som er en blanding av Bichon Frisé og Shih Tzu, skal avlives.

I januar ble han hentet fra hjemmet sitt på Ulefoss, og plassert på kennel på hemmelig adresse.

HENTET: I midten av januar hentet politiet Teddy, og plasserte han på en kennel på hemmelig adresse. Foto: Privat

– Jeg tenker hele tida på hvordan Teddy har det for han har aldri vært alene. Det er fryktelig vondt. Det er det verste, sier matmor Joraand Stavåsen.

Flere hendelser

Politiets vedtak kom etter en hendelse der Teddy bet en kvinne i leppa. En annen episode, som også ble anmeldt, hvor en toåring skal ha blitt bitt, var også en del av politiets vurdering. Denne ble imidlertid henlagt fordi den var foreldet.

Etter vedtaket om avliving ble fattet, har flere kontaktet politiet og fortalt at de har blitt bitt av Teddy.

FARLIG: Torill Sorte, enhetsleder i Politiet i Sørøst, mener det er en riktig avgjørelse at hunden skal avlives. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Dette er ut fra vår vurdering en alvorlig hundesak, hvor en hund har bitt gjentatte ganger, sier Torill Sorte, enhetsleder, Sørøst politidistrikt.

– Den har bitt i ansiktet, den har bitt barn, og den har bitt voksen som har ført til alvorlig skade med sykehusinnleggelse og varig mén. Det er det vi har vurdert det etter og derfor mener vi avliving er riktig i denne saken.

Måtte på sykehus

Kvinnen som ble bitt, endte opp med å sy mange sting i overleppa og lå flere døgn på sykehus. Hun forteller til NRK at en bit av leppa ble bitt av og havnet i sofaen.

Toåringen, som er i familie med hundeeier, slapp unna med en mindre skade.

– Jeg fikk bilde av det og ble jo egentlig glad, for det kunne vært utrolig mye verre. Hvis en ser på bilde, så er det bare en centimeter lenger opp så kunne synet blitt borte, forteller Petter, faren til den nå fem år gamle jenta.

UPROVOSERT: Jentas far og mor mener Teddy uprovosert bet datteren deres i fjeset. Foto: Privat

NRK har valgt å omtale faren kun ved fornavn av hensyn til jenta.

Petter var ikke selv til stede da dattera skal ha blitt bitt, men etter hva han har forstått så satt Stavåsen med Teddy i fanget da dattera hans kom bort til dem.

– Hunden gjorde et utfall og bet til mot fjeset til jentungen. Helt uprovosert.

– Ikke et angrep

Selv opplevde Stavåsen situasjonen med toåringen som et uhell, og sier at det ikke var snakk et angrep eller et bitt.

NRK har snakket med moren til jenta, og hun forteller at det dreide seg om et bitt.

Stavåsen forteller videre at dette kan skje om det kommer noen brått på som hunden føler seg utrygg på. Hun vet om fem episoder hvor Teddy har reagert slik.

KJEMPER: Matmor Joraand Stavåsen sier hun skal gjøre alt hun kan for å få Teddy hjem igjen. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Jeg har skjønt at dette kalles et rift, et snap. Det har aldri vært noe bitt eller noen som har tatt stivkrampesprøyte eller sydd, sier matmor Stavåsen.

Flere NRK har snakket med mener de har vært utsatt for bitt hvor det har blødd mye. En forteller at hun har fått et arr som følge av at hun ble bitt i ansiktet utenfor butikken da hun ønsket å hilse på hunden på vei inn.

Stavåsen kjenner til noen av hendelsene NRK snakker om, men mener selv de ikke omhandler bitt, men rift.

Sosiale medier

Saken har skapt et voldsomt engasjement blant innbyggerne i bygda og i sosiale medier. I tillegg er det opprettet en Spleisaksjon, hvor det er samlet inn over 280.000 kroner så langt.

Spleisen, som kun omtaler den siste hendelsen, og facebookgruppa er opprettet av andre personer enn Stavåsen selv. Engasjerte folk har også tatt kontakt med advokater som ser på saken.

Kvinnen som har opprettet Spleisen, forteller til NRK at det overordnede målet er å få endret hundeloven, og å få Teddy hjem.

– Vi ønsker en ny hundelov, som er mer nyansert, slik at ikke politiet bare kan gå inn å avlive en hund.

Hun har ikke endret oppfattelse etter å ha sett saken i Dagsrevyen. Hun mener en må forholde seg til det som er anmeldt, og det er denne ene hendelsen det vises til i spleisen.

– Hvis en rettssak sier noe annet, så vil fokuset fremdeles være å endre hundeloven. Det er mange hunder som har blitt avlivet på feil grunnlag.

Petter, faren til barnet som skal ha blitt bitt, mener saken er tatt helt ut av kontekst.

Han mener saken er trist, og synes det er synd at en ikke velger og gå ut med den fulle og hele sannheten.

Av dem som sier til NRK at de er blitt bitt, er det kun Petter som ønsker å stå frem.

– Jeg synes det er trist at folk som sier ifra om en hund som de opplever som farlig skal føle seg trakassert og mobbet, og være redd for å fortelle. Det har skjedd i denne saken her. Det er ikke riktig og det reagerer vi på, sier Torill Sorte i politiet.

– Ikke aggressiv

Til tross for at Teddy flere ganger skal ha bitt eller snappet etter mennesker, og hvor den siste hendelsen førte til sykehusinnleggelse, mener Stavåsen at Teddy ikke er aggressiv.

Hun har på eget initiativ fått gjennomført en mental test av Teddy, hvor han måtte gjennom ulike oppgaver.

Kittil Olav Haugen, som driver hundeskole og har lang erfaring med politihunder etter å ha jobbet i politiet i 35 år, gjennomførte en halvannen times test. Den konkluderte med at Teddy ikke kan sees på som en aggressiv hund.

På spørsmål fra NRK om Haugen kjente til at Teddy hadde vært involvert i flere hendelser, svarer han nei.

Han mener det uansett ikke er relevant når han gjennomfører en slik test, og derfor står han ved konklusjonen om at han opplevde at Teddy ikke er aggressiv.

Ny hundelov

Stavåsen håper det fortsettes å kjempe for Teddy og en ny hundelov.

Hun mener det ikke finnes noen rettigheter for hundene eller eierne slik det er i dag. Og at det er viktig at noen taler hundenes sak, når de ikke har mulighet til å si noe selv.

Politidirektoratet har avslått anken, nå er det bare en rettssak som kan redde hunden.

– Jeg har ikke lyst til å gi meg. Jeg har sagt til sønnen min at jeg skal gjøre alt for å få Teddy hjem igjen.

– Tror du du lykkes?

– Jeg vet ikke. Jeg håper det. Men hvis det må til at han må dø, så får Teddy være forkjemperen til en ny hundelov. Så han kan bli talerøret for de andre.