Advarer mot feil bruk av skjøteledninger

En skjøteledning var trolig grunnen til at det begynte å brenne i en bolig i Holmestrand nylig.

Nå advarer brannvesenet mot flere slike branner i jula.

Og det er fort gjort å gå i fella.

Ikke plugg inn for mye

Apparater som bruker mer enn 1000 watt, bør ikke kobles til skjøteledninger over tid.

Det gjelder for eksempel panelovner, flyttbare oljeovner, tørketromler, vaskemaskiner og varmtvannstanken.

Og har du først brukt en ekstra ledning til julelysene, er det en dårlig idé å koble på en varmeovn i tillegg.

Tenk deg godt om, oppfordrer brannsjef Tor-Atle Jakobsen i Vestfold interkommunale brannvesen.

RØYKFYLT: Slik så det ut etter brannen i Holmestrand, som trolig startet i en skjøteledning. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Kan ødelegge gulvet

En varm skjøteledning kan fort lage svimerker.

Hvis det er på gulvet, så kan du måtte risikere å måtte legge nytt gulv, sier brannsjefen.

Dersom det i tillegg oppstår røyk, kan pulver fra pulverapparater ødelegge hele rom eller boliger.

Lukten kan også sette seg i tøy og møbler.

– Vi skal ikke skremme folk, men det er mer å påpeke viktigheten av å bruke ting riktig, sier Jakobsen.

Slik kan du unngå brann i skjøteledning: Ekspandér faktaboks Ta det på alvor hvis du ser skader på ledninger eller kontakter.

Misfarginger, tydelig brunt eller gult kan tyde på at det er uheldig varmeutvikling i kontakten eller ledningen.

Hvis det lukter brent plast, vær på vakt. Selv om det ikke er en brann kan det skje ting inne i de elektriske komponentene.

Hvis en elektrisk komponent er unormalt varmt, bør du være på vakt.

Kabelknekk. Skader og knekker på kabelen kan føre til brann. Sjekk også der ledningen går inn i støpselet, at den er i orden og intakt.

Dra ut selve støpselet og ikke ledningen når du kobler ut kontakten.

Skru gjerne av elektriske artikler som ikke er i bruk. Kilde: If

Mange gjør feil

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap opplyser at politiets rapportering av årsaker for boligbranner (brann i bygning og bolig) som startet i elektrisk utstyr i 2022, viser at 43,7 prosent har elektrisk årsak.

Også forsikringsselskapet If kan opplyse at rundt halvparten av brannene er knyttet til elektriske anlegg, eller ting som er koblet til dette.

Og mange går i fella når det gjelder skjøteledninger og forgreningskontakter, advarer kommunikasjonssjef Sigmund Clementz.

PASS PÅ: Ikke lag ditt eget juletre av forgreiningskontakter, råder kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If forsikring. Foto: If

Oftest skjer dette når de skal få plass til alt de har av PC-er, TV-er og så videre.

– Og så kobler de disse forgreningskontaktene inn i hverandre, slik at du for nærmest et sånt juletre av forgreningskontakter.

Dersom det oppstår en overbelastning kan det bli varmeutvikling.

Er du heldig, går sikringen før det blir til en brann.

Ikke laget for viderekobling

Clementz trekker frem et eksempel fra Tønsberg hvor et elsykkelbatteri førte til at et hus ble totalskadd.

Det ble en omfattende jobb å få det beboelig igjen.

– Alle innevegger og all isolasjon måtte skrapes ut. Så pakket vi inn huset i plast, og det måtte gjennomgå en ozonbehandling for å fjerne lukt.

Hele huset måtte bygges opp igjen innvendig.

– En tilsynelatende liten brann i et hus kan koste mange hundretusen å rette opp igjen, i noen tilfeller også millionbeløp.

Kommunikasjonssjefen har en oppfordring til folk frem mot jul:

– La juletreet være juletre, og ikke lag ditt eget juletre av forgreningskontakter.