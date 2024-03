«Tonje» lærte å sette grenser som pårørende – gikk fra skam til selvrespekt

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks - Pårørendes innsats tilsvarer 136 000 årsverk. Det er like mye som kommunens helsetilbud.

- Pårørende til psykisk syke og rusavhengige kan mer krevende enn for andre grupper

- Pårørendesenter i kommunene kan gi hjelp uten at man trenger henvisning fra lege.

- Avdelingsleder Sissel Egenberg understreker viktigheten av at pårørende tar vare på seg selv for ikke selv å bli syke.

- Fagkonsulent Inger Grødem påpeker at det er frivillig hvor mye man vil bidra som pårørende til voksne, men mange føler et moralsk ansvar.

NRK har valgt å kalle henne «Tonje» av hensyn til henne og familien.

Helt fra hun var et barn kjente hun på en skam for at moren ikke var som andre mammaer. I perioder var moren helt borte fordi hun måtte legges inn.

Etter hvert som hun ble eldre skjønte hun at moren var psykisk syk. En diagnose moren aldri har vært enig i. Det i seg selv har vært vanskelig å takle for Tonje.

Tonje savner fortsatt en mor som hun kan snakke med om fine ting hun opplever. Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

– Den sorgen jeg har følt på er jo at hun skulle vært her. Hun hadde vært her nå, hvis ikke hun hadde vært så syk, sier Tonje om savnet av en mor som klarte å delta i hennes i liv.

Som voksen har hun valgt å sette noen grenser for å ta vare på seg selv. Hun har blant annet flyttet fra hjemstedet sitt.

Det kan også være en skam.

– Er jeg en bra nok datter? spør hun seg selv.

Styrke fant hun blant annet på kurs med andre pårørende.

Ikke alene

En undersøkelse fra Pårørendealliansen viser at pårørendes innsats tilsvarer 136 000 årsverk.

Slik hjelper du deg selv Ekspander/minimer faktaboks Sorter hva du kan gjøre noe med og hva du må leve med.

Vær åpen med dine nærmeste

Tenk på din egen helse - søvn og hvile er viktig

Prøv å opprettholde kontakt med nettverket ditt

Takk ja til hjelp – også når du tror du ikke trenger det

Snakk med andre som har lignende erfaringer

Fokuser på det du får til – ikke på det du ikke rekker Kilde: Pårørendesenteret i Norge

En gang i måneden møtes pårørende til psykisk syke og rusavhengige i Larviks pårørendesenter. Der kan de snakke åpent om alt.

Temaene er blant annet ensomhet, ta vare på seg selv og følelsen av skam.

Det er fagfolk med også. De lærer av de pårørende hvordan de kan gi bedre hjelp.

Avdelingsleder Sissel Egenberg ved Pårørendesenteret i Larvik Foto: Tonje Pedersen / Larvik kommune

– Ditt liv er like viktig som noen andres, sier avdelingsleder Sissel Egenberg og viser til sikkerhetsinstruksen vi får på flyet:

– Ta på egen maske først, før du hjelper andre.

Det rådet har hun gitt til mange pårørende.

– Hvis de ikke tar vare på seg selv, så har de til slutt ingenting å gi. Det lyser rødt! sier Egenberg.

HVOR TRYKKER SKOEN: Ved å fargelegge de ulike område kan man kanskje se at noe faktisk fungerer bra også. Foto: Parorendesenteret.no

Hun mener det er ekstra vanskelig å være pårørende til psykisk syke og rusmisbrukere.

– Da føler man kanskje på en skam også? sier hun.

Det kjenner Tonje seg igjen i. Hun har gjennom årene prøvd å håndtere sin skjebne.

Gode råd er ikke alltid dyre

Ikke alle kommuner har et pårørendesenter. Her kan du sjekke tilbudet i din kommune.

Det nasjonale pårørendesenteret kan også kontaktes både på telefon og chat.

KAN HJELPE: Fagkonsulent og psykiatrisk sykepleier Inger Grødem jobber ved det nasjonale Pårørendesenteret. Foto: Kristin Lindanger Lyse / Pårørendesenteret

Fagkonsulent Inger Grødem sier de pårørende er en viktig gruppe som får stadig flere oppgaver.

Flere blir eldre, men sykehjemsplasser er det kamp om. Folk skrives stadig raskere ut fra ulike behandlinger. Mange alvorlig syke ønsker å få dø hjemme. Da må de pårørende trå til.

Grødem minner om at det faktisk er frivillig hvor mye man vil bidra som pårørende til voksne.

– Men de fleste føler på et moralsk ansvar, sier hun

Samtidig har alle behov for egne liv. Isolasjon og ensomhet kan ellers bli resultatet.

– Det hjelper å rydde opp i hva man kan bidra med og hva man ikke kan, forklarer hun.

BEKYMRINGSSKUFFENE: Hjelper til med å sortere hva som haster og hva du må leve med. Foto: parorendesenteret.no

Ved hjelp av ganske enkle hjelpemidler kan mye falle på plass.

For Tonje hjalp det å få innspill på om det var greit å sende moren en snap eller en SMS.

– Jeg tenkte at det var vondt for henne å ikke være der. Jeg ville ikke gni det inn at vi har det fint, mens hun er syk og alene.

De snakket om det på kurset og hun innså at kanskje var det godt for moren å delta litt via et bilde og en melding.

Det har gjort det lettere å ha kontakt med moren.

– Vi kunne vise at vi tenkte på henne, sier Tonje.