– Det er tatt ut en tiltale mot en person for tre forsøk på medvirkning til terror, sier statsadvokat Geir Evanger.

Mannen er også tiltalt for deltakelse i terrororganisasjonen IS.

Ifølge Evanger skal det har ha vært planlagt et terrormål i London, som ble avverget av britisk politi. Også et angrep i Danmark skal ha vært planlagt.

– Så er det en post hvor vi opererer med et ukjent mål.

Brannbomber

I mars og april 2019 skal 24-åringen ha forsøkt å medvirke til en eller flere terrorhandlinger som skulle begås i Danmark av en eller flere danske statsborgere.

I en chat kom han, ifølge påtalemyndigheten, med uttalelser som blant annet:

«Jeg sier til deg Jhenna firdaws er har kommet ned til Danmark og kaller på folk»

« Gutta wallahi ikke la kuffar slippe unna uten konsekvenser»

«Brenn hus og bygninger»

«Vi vil at Danmark skal bli det nye Frankrike»

«Han delte også oppskrifter på hvordan Molotow Coctails og brannbomber skulle lages og brukes,» står det i tiltalen.

Ukjent person

I tillegg medvirket han til at det ble produsert en film som skulle spres på sosiale medier for å få «brødre» til å komme til Danmark for å utføre voldelig Jihad.

Han delte også en tekst hvor det blant annet fremgikk at de som ikke får reist for å delta i Jihad kan angripe og terrorisere vantro i deres hjemland, skriver statsadvokat Geir Evanger i tiltalen.

Ifølge tiltalen skal 24-åringen ha forsøkt å medvirke til en terrorhandling som skulle begås av en ukjent person. Personen ble kontaktet i en chat, og her skrev den tiltalte blant annet «at den ukjente personen måtte dra mot paradiset og at han eller hun ikke måtte være blant tvilerne». Personen ble fremlagt eksempler på når det er berettiget å drepe mennesker som har fornærmet islam eller Profeten.

Det er uvisst om den ukjente personen begikk en fullbyrdet terrorhandling.

Deltakelse i IS

Når det gjelder tiltalepunktet for mannens deltakelse i terroraksjonen IS sier Evanger at dette kommer som følge av hans aktivitet på internett og flere digitale plattformer, særlig Telegram.

– Vi mener at dette er litt de nye formen for deltakelse i IS.