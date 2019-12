Stor antiterroraksjon i Danmark: PST bekrefter kobling til Norge

– Jeg kan bekrefte at det er en forbindelse fra den danske aksjonen til en konkret person i Norge, sier kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken, til NRK.

Kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken. Foto: PST

PST ønsker ikke å si noe om hvem personen er, eller kommentere NRKs opplysninger om mannen.

I går gjennomførte dansk politi en omfattende aksjon etter mistanke om at ekstreme islamister planla et terrorangrep i landet.

Nå er sju menn og to kvinner fremstilt for varetektsfengsling. De er siktet for brudd på den mest alvorlige terrorbestemmelsen i dansk straffelov, ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Dansk politi mener tre personer har anskaffet komponenter til å fremstille sprengstoff, mens fem personer har forsøkt å finansiere og kjøpe pistoler, lyddempere og ammunisjon.

Ifølge siktelsene skulle dette brukes i en eller flere terrorhandlinger i Danmark eller i utlandet.

Når det gjelder den niende personen, en mann som fremstilles for varetekstfengsling i Odense, blir også siktelsen holdt hemmelig.

Totalt 22 personer ble pågrepet i den storstilte aksjonen. 13 av dem ble løslatt torsdag morgen, men fortsatt siktet, opplyser politiet.

AKSJON: En dansk politimann går inn i en leilighet i kommunen Herlev i Danmark. Politiet i Danmark oppsøkte 20 steder og arresterte rundt 20 personer i går. Åtte personer blir siktet i saken. Foto: Presse-fotos.dk / Ritzau/Scanpix

Kontakt med terrorsiktet nordmann

Nå viser det seg at det er en kobling til Norge i den danske terrorsaken.

Etter det NRK erfarer har en mann i 20-årene hatt kontakt på nettet med en eller flere av de arresterte i Danmark. Den norske mannen ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste i september.

Da ble han siktet for å ha inngått terrorforbund. Terrorforbund innebærer at flere samarbeider om å planlegge eller forberede terrorhandlinger.

Politiets sikkerhetstjeneste ønsker ikke å bekrefte NRKs opplysninger.

– PST er kjent med hvem denne personen i Norge er, og vi er kjent med forbindelsen til Danmark. Koblingen til Norge har ingen betydning for PSTs vurdering av trusselbildet i Norge, sier Hugubakken til NRK.

– Hvorfor øker det ikke terrorfaren i Norge?

– Det er på ingen måte overraskende at det er koblinger mellom terrornettverk i ett land til mange andre land. Det har vi sett i svært mange terrorsaker. Det er ikke unaturlig med kontakt over landegrenser.

– Hvilke konsekvenser kan det få for denne personen i Norge?

– Det ønsker jeg ikke å gå på inn på.

– Hvordan har kontakten vært?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på hvordan forbindelsen er, eller hva koblingen til Norge inneholder. Vi ser i svært mange sammenhenger at personen tilknyttet terrormiljø har kontakt med hverandre over landegrensene, svarer Hugubakken.

Ukjent for forsvarer

Mannen fra Telemark ble siktet for terrorforbund i september. Han erkjenner ikke straffskyld.

Mannens forsvarer, advokat Brynjar Meling, kjenner ikke til at den siktede skal ha en forbindelse til den danske aksjonen.

Advokat Brynjar Meling er forsvareren til den terrorsiktede nordmannen. Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

– Jeg har ikke hørt noe om dette fra andre enn NRK. Som norsk forsvarer må jeg forholde meg til norsk politi og i dette tilfelle til PST og får avvente eventuell informasjon fra dem og om de velger å eventuelt utvide en siktelse eller presisere en siktelse hvis dette skulle medføre riktighet, sier Meling til NRK.

– Har han hatt kontakt med personer i Danmark?

– Jeg kan ikke kommentere hvem eller hva han har hatt kontakt med i noen sammenheng, svarer Meling.

Da varetektsfengslingen av mannen ble forlenget i november, skrev Oslo tingrett at «saken har internasjonale forgreininger og PST har opplyst at det pågår innhenting av bevismateriale fra utlandet».

– Han har ikke erkjent straffskyld og benekter på et hvert grunnlag at han skal ha inngått terrorforbund med noen som helst, sier Meling.

Som NRK fortalte i september, skal den terrorsiktede nordmannen ha endret seg etter et studieopphold i et afrikansk land. Mannen skal ha vist frem IS-propaganda og gitt uttrykk for ekstreme meninger.

Han skal ha blitt mer konservativ i sin tolkning av islam. Han skal også ha fått langt hår og skjegg fordi det var «sunna», altså i tråd med hva profeten Muhammed sa og gjorde. Den siktede skal heller ikke ha ønsket å se direkte på kvinner.

– Han var ikke til å kjenne igjen, forteller en person som kjente den terrorsiktede mannen.

Tre fengslingsmøter

De ni pågrepene blir torsdag fremstilt for varetektsfensling i tre forsjellige fengslingsmøter.

Fire menn og en kvinne fremstilles i et rettslokale i København.

To menn og en kvinne fremstilles i et annet rettslokale i København. Kvinnen er ifølge Ekstrabladet 38 år gamle mens de to mennene er 21 år gamle.

En mann fremstilles for fengsling i Odense. Her blir også siktelsen holdt hemmelig.

DR skriver at de ikke kan gjengi opplysninger fra siktelsene som kan identifisere de siktede. En del opplysninger blir uansett formidlet.

En er en mann i 20-årene som er siktet for å forsøkt å finansiere og kjøpe pistoler, lyddempere og ammunisjon for å begå terror et ukjent sted i Danmark. Ifølge DR har mannen tett kontakt med danske IS-krigere i Syria.

To av de andre siktede skal nylig ha vært fengslet i en sak om brannstiftelse.

Fryktet terrorangrep i Danmark

Dansk politi var svært ordknappe i går. Politiet holdt kun en kort orientering, der pressen ikke fikk lov til å stille spørsmål.

– Bakgrunnen for aksjonen var etterretning om at noen planla et angrep med et militant, islamistisk motiv. PET er med stort alvor på saken. Saken bekrefter at det er personer som både har intensjon og kapasitet til å begå et terrorangrep, sa Flemming Drejer, operativ sjef for politiets etterretningstjeneste.