11-åring døde i brann – saken kan bli henlagt

3. juli tok det fyr i en flermannsbolig på Åbol i Sandefjord. 11 år gamle Kajus Kurila omkom i brannen.

Nødetatene rykket ut til stedet ved 03.45-tiden, og ble møtt av et hus i full fyr.

Nedbrent

Saken har vært under etterforskning siden i sommer med ressurser fra Kripos. De har levert rapport til Sør-Øst politidistrikt.

Ifølge politiadvokat Ida Charlotte Einhausen, konkluderer rapporten med at brannårsaken er ukjent.

– Kripos har tatt inn tekniske artikler til undersøkelser og gått gjennom hele åstedet, sier hun.

Hun sier også at åstedet er kraftig nedbrent, og at det har bidratt til at brannen har vært krevende å etterforske.

Politiet vurderer nå å sende forslag til statsadvokaten om å henlegge saken.

Bistandsadvokat Christofer Arnø sier de pårørende er orientert om rapporten.

– Vi skal ha et møte denne uken for å gå gjennom den. Jeg har foreløpig ingen kommentar, sier Arnø.

Overtent

Det var en nabo som varslet om brannen på Åbol.

– Det var forferdelig, det var overtenning av dimensjoner. Jeg fatter ikke at det gikk så fort, sa Rolf Jacobsen.

Ifølge politiet var det to personer som var i leiligheten sammen med 11-åringen da det begynte å brenne. Den ene av dem har en familiær relasjon.

Begge har vært i avhør, men politiet hadde i sommer ingen mistanke at det har skjedd en straffbar handling.

Politiet har også snakket med vitner som hevder å ha hørt smell i forkant av brannen.

Saken er fortsatt å regne som en ulykke, ifølge Einhausen.

La ned blomster

Flere viste sin støtte til 11-åringen etter brannen. Medelever la ned blomster utenfor eiendommen.

De la også ned personlige siste hilsener til sin avdøde medelev.

«Vi vil savne deg»