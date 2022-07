Politiet bekrefter ved 08-tiden søndag morgen at et barn på 11 år er omkommet etter brannen.

De nærmeste pårørende er varslet og blir ivaretatt av helsepersonell.

Politiet har sperret av området for å jobbe med etterforskning av brannen utover dagen.

Sendte ut luftambulanse

Det var ved 03.40-tiden at nødetatene rykket ut til en brann i en flermannsbolig med tre boenheter i Sandefjord.

En person ble meldt alvorlig skadet.

– Det er gjort rede for alle beboere på adressen hvor det brenner. Livreddende førstehjelp pågår på stedet, sa Espen Reite operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt til NRK natt til søndag.

En luftambulanse ble sendt til stedet. De andre beboerne ble sendt til legevakt for helsesjekk.

Luftambulansen landet på et jorde. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Overtent

– Nødetatene var fremme på stedet kl. 03.44 og det var da full overtenning i huset, sa Reite.

Innsatsleder Henning Staff sa til NRK på stedet at det var fare for spredning og at nabohus ble evakuert.

– Det regnet glør over hele området, og dette var før regnet slo inn, sier Staff.

PÅ STEDET: Innsatsleder Henning Staff. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Brannvesenet har kontroll på stedet og spredningsfaren er over. Det er også avtagende røyk i området.