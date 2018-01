– I dag har det vært ekstreme forhold, sier markedssjef Tine Kleive-Mathisen ved Torp Sandefjord lufthavn.

Klokken 10.15 tirsdag ga de klarsignal for avganger igjen, etter at rullebanen hadde vært stengt på grunn av for mye snø siden klokken 06.00. Klokken 11 tok første fly av.

– Selv har jeg vært på Torp i 17 år, og jeg kan ikke huske at vi har hatt en morgen og formiddag som den vi har hatt i dag, sier Mathisen til NRK tirsdag.

Les også: Over en meter snø flere steder

– EKSTREMT: – Det har vært ekstreme værforhold på Torp, som andre steder i Vestfold, i dag, sier Tine Kleive-Mathisen. (arkivbilde)

Is på rullebanen

Rullebanen ble brøytet i flere omganger, men mengden snø skapte problemer.

– Det har vært ekstremt med snø. Vi har veldig mye materiell, både brøytebiler og sweepere, som vi bruker på rullebanen. Vi har personell som er drillet til fingerspissene, så de har stått på og gjort alt de har kunnet. I tillegg har de brukt mye kjemikalier fordi det dannet seg is på rullebanen, forteller Kleive-Mathisen.

Selv om rullebanen nå er åpen, kan kanselleringene tidligere tirsdag få konsekvenser for senere avganger. Torp ber reisende følge med på informasjon fra flyselskapene.

– Fly som skulle gå både til Bergen og Stavanger har ei heller kommet i retur, men rullebanen er åpen og vi håper situasjonen etter hvert normaliserer seg, sier markedssjefen.

Flere hundre passasjerer

Flere hundre passasjerer ble rammet tirsdag formiddag. Magne Larsen var blant dem. Han skulle vært i Bergen med 7-flyet, for å rekke et møte klokken 9.

– Jeg har sagt ifra. Været kan en ikke gjøre noe med. Jeg har med en god bok, så det skal gå bra, sier han.

Snøen har også skapt problemer på veiene, og tirsdag morgen ba politiet folk om å la bilen stå hvis det var mulig. Larsen kan bekrefte at kjøreturen fra Skien til flyplassen i Sandefjord tirsdag morgen var anstrengende.

– Det var mye snø og vann. Det burde kanskje vært brøytet litt mer, men de gjør så godt de kan. Jeg brukte 20 minutter mer en jeg pleier, sier han.