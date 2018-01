Politiet i Oslo får bilder fra kameraene til Vegvesenet rett inn til sin operasjonssentral, og de så problemer for biltrafikken på hovedveiene fra 6-tiden tirsdag morgen.

– Vi ser at det er trailere som begynner å kjøre seg fast på en del innfartsårer, både på Furuset, Skulleruddumpa og E6 nordgående. Vi prøver å håndtere det så godt vi kan, sier Christian Krohn Engeseth i oslopolitiet.

Flere vogntog spinner på Østre Aker vei ved avkjøringa til Brobekkveien. På E18 ved Nygård står en lastebil og legger på kjetting. Dette er bare noen av meldingene NRK får inn til redaksjonen nå.

Politiet ber folk avpasse farten etter forholdene.

– Bilister må beregne god tid og holde god avstand til forankjørende. Dersom en har mulighet til det velger man kollektivt, sier Christian Krohn Engeseth i oslopolitiet.

Kollektivselskapet Ruter i Oslo har hatt snøplog og snøfreser ute på T-bane-linjene i natt, men Linje 1 kommer ikke helt opp til Frognerseteren, men snur på Holmenkollen stasjon.

Prioriterer kollektivtrafikk og fortau

Det var ventet opp mot 30 cm snø i natt, og Oslo kommune varslet mandag at de ikke ville klare å rydde veiene til morgentrafikken. Bymiljøetateten prioriterer kollektivtrafikk og fortau. De har mellom 200 og 300 kjøretøy ute for å rydde snø.

– Kollektivtrafikken flytter mange folk, så den må frem. Vi prioriterer også å holde fortauer åpne. Så får vi legge snøen ut i kanten av veien. Om det er et sykkelfelt der, det får så være, sa Joakim Hjertum i Bymiljøetaten i går.

Stengt for togtrafikk i Drammen

Bane NOR har problemer med sporvekslene i Drammen.

– Det er på grunn av snø, og det betyr at vi ikke får vekslet tog inn og ut av områdene i Drammen nå. Det betyr at vi ikke får kjørt tog gjennom Drammen heller. Dette får ganske store konsekvenser. Vi får heller ikke tog ut fra Skien nå på morgenkvisten, sier Håkon Myhre i NSB.

Hovedbanen inn mot Oslo står altså i Drammen på grunn av snø. Vestfoldbanen har ikke trafikk mellom Skien og Larvik på grunn av strømproblemer, mens lokaltogene i Oslo-området snur i Asker. Her finner du oppdatert informasjon fra NSB om togtrafikken.

Flytrafikken

Ingen fly har tatt av eller landet på Torp Sandefjord lufthavn i dag. Markedssjef Tine Kleive-Mathisen sier at rullebanen etter planen skal være klar for trafikk igjen klokka 9. Banen har vært stengt siden klokka 6 på grunn av for mye snø.

Ved Oslo lufthavn vil det bli forsinkelser utover dagen, opplyser SAS og Norwegian. I nord gjør sterk vind fra Vadsø til Tromsø samt på Helgeland det vanskelig å lande flere steder.

Her finner du oppdatert informasjon fra Avinor om flyforsinkelser.

Fjellovergangene

Mens snøværet plager Østlandet i dag, er det tredje dag på rad med kraftig vind og trøbbel på fjellovergangane mellom Øst- og Vestlandet. Bare E16 over Filefjell er åpen for fri ferdsel. Les mer.

Det kommer mer snø

Meterologisk Institutt får de nøyaktige tallene for snøfall i natt ved 7-tiden, men vakthavende meteorolog Kristian Gislefoss kan allerede nå si at Asker fikk 30 cm snø i natt.

– Og så kommer det kanskje 8 cm til der, og det ser ut til at det er kommet enda mere inne i marka. Så det har nok stedvis kommet opp mot 40 centimeter. Vi får litt til de neste timene, før snøen gir seg utpå ettermiddagen, sier Kristian Gislefoss.