– Alle båtene våre var borte. Vi trodde det var kommunen som hadde flyttet på de, men der tok vi feil, sier lærer Andreas Tveten ved Horten natursenter.

Han oppdaget sist uke at fire av skolens båter var stjålet. Da han begynte å nøste opp i det, fant han ut at to personer hadde levert både hans og andres båter til vraking samme dag.

FRASTJÅLET BÅTER: Anders Tveten opplevde forrige uke at fire av båtene til skolen ble stjålet og gitt til gjenvinningsstasjonen Vesar. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Tyvene kjørte horribelt

– Jeg gikk inn på sosiale medier og skrev "Sinna, trist, lei og forbanna". Da ble det en utrolig respons. Jeg jobbet dag og natt for å finne ut hvem som sto bak dette, sier Tveten til NRK.

En video publisert i lokalavisa fikk ham på sporet av båttyvene. Videoen viste en bil med fire mindre båter stablet oppå hverandre på en henger.

Det viste seg at dette var natursenteret sine båter.

– Det så ut som kinesisk last de kjørte med, på nivå med Eiffeltårnet. Det er faktisk det sjukeste jeg har sett, sier Tveten.

Ny returordning

1. oktober ble den nye vrakpantordningen for gamle fritidsbåter innført. Ved levering til et godkjent avfallsmottak kan du få 1 000 kroner per båt opp til 49 fot.

Denne lørdagen ble det levert 40 båter til avfallsselskapet Vesar, ifølge Tveten. Læreren mener båtene ble stjålet av noen som ville utnytte seg av den nye returordningen for fritidsbåter.

Vesar bekrefter at de har fått inn over 300 båter siden ordningen ble innført i oktober.

Kommunikasjonssjef i avfallsselskapet Vesar sier de prøver så godt de kan å få den nye ordningen til å fungere. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Vi ser at det kommer mange båter inn med gode hensikter. Vi gjør så godt vi kan for at denne ordningen skal fungere, men det er som vi ser nå at noen prøver å utnytte seg av situasjonen, sier Kaia Ross Lind, kommunikasjonssjef i avfallsselskapet Vesar.

Avhørt to 18-åringer

Krimsjef ved politiet i Horten, Jan Frode Johannessen, sier de har avhørt to 18-åringer som skal ha hentet båter flere steder. Én av de to erkjenner at båtene som ble tatt fra natursenteret kan regnes som tyveri.

Johannessen vil ikke bekrefte at de leverte 40 båter på én dag, men sier det dreier seg om et stort antall båter.

AVFALL: Det var her på avfallsstasjonen på Nøtterøy at båtene ble levert til vraking. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Oppfordring til myndighetene

Martin Fuhr Bolstad har ansvar for småbåtregister for redningsselskapet. Han mener båter bør få et småbåtregister slik at man kan få en oversikt over hvem som eier båtene.

Foreløpig finnes det ikke noe register for dette.

– Vi sitter med et småbåtregister som er pakket og klar til bruk. Dette ble vurdert å ta i bruk før innføringen av ordningen, men da valgte man å ikke gjøre det. Jeg oppfordrer myndighetene til å gjøre en ny vurdering for å tette disse hullene, og dette er vi gjerne med på, sier Bolstad.

Miljødirektoratet opplyser til NRK at de lenge har ønsket et obligatorisk småbåtregister slik at det kan etableres en god oversikt over fritidsbåter og eierskap.

– Jeg tror politikere må titte på det her en gang til. Det er ikke godt nok slik ordningen er nå, sier uteskolelærer Anders Tveten.